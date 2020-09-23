Мировое сообщество обсуждает главные тезисы выступления Путина в ООН

Весь мир сейчас обсуждает выступление Владимира Путина на 75-й сессии Генассамблеи ООН — речь президента произвела настоящий фурор. Россия оказалась едва ли не единственной страной, кто предложил конкретные меры по спасению мира от пандемии. Мы уже сейчас готовы предоставить вакцину, которая прошла все испытания и пущена в серийное производство.

Для США такой жест стал полной неожиданностью. Ранее Дональд Трамп заявлял, что не имеет значения, кто изобретет вакцину. Но готова ли Америка сделать русскую прививку? Виктор Синеок о главной интриге прошедшего заседания.

Представить подобное до вчерашнего вечера было абсолютно не возможно. На пресс-конференции в Белом доме пресс-секретарь цитирует слова президента.

«Президент говорил под запись: „Я буду рад быть первым человеком, которому дадут вакцину, или последним таким человеком — смотря что будет лучше для американского народа“. Он говорил: „Я скажу то, что непохоже на меня. Мне все равно, я просто хочу получить вакцину, которая работает. Меня не волнует, из другой ли она страны. Я сниму шляпу перед ними“», — процитировала Трампа пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

Конкретную страну Трамп не назвал. Но снимать шляпу сейчас можно только перед Россией. Предложение президента Путина предоставить бесплатно уже готовую и проверенную вакцину сотрудникам ООН, вчера затмило все международные инициативы. Вот он — конкретный шаг, реальная помощь от страшной угрозы.

«Предлагаем бесплатно предоставить нашу вакцину для добровольной вакцинации сотрудников организации и ее подразделений. Такие обращения от коллег из ООН к нам поступают, и мы не останемся к ним безучастными», — заявил в ООН Владимир Путин.

Ответ от благодарных работников организации объединенных наций последовал незамедлительно:

«Мы благодарим президента Путина за его щедрое предложение, которое будет изучено нашими медицинскими службами»

Испанская газета El País тоже отметила предложение российского лидера. Их коллеги из El Mundo делают акцент на призыв Путина обеспечить равный доступ к вакцине для всех стран. Об антивирусной части выступления пишет и Bloomberg. А вот CBS обратило внимание на мнение о самой организации:

«Путин заявил о важности ООН и многосторонности. И осудил разногласия в Совете Безопасности 15-ти стран. США были вовлечены в битву с мировыми державами по нескольким вопросам, последняя из которых касается возобновления санкций против Ирана. Путин также несколько раз подвергал сомнению ошибочные взгляды на свою страну».

Но российский президент имел в виду не только страну. Речь об опасности переписывать историю ради сиюминутной выгоды. Опасности для всех. Казалось бы, юбилейная сессия Генассамблеи сама по себе должна быть напоминанием.

«Забвение уроков истории недальновидно и крайне безответственно — так же, как и политизированные, основанные не на фактах, а на домыслах попытки произвольно трактовать причины, ход и итоги Второй мировой войны, переиначивать решения конференций союзников и Нюрнбергского трибунала. Это не просто низость и преступление перед памятью борцов с нацизмом. Это прямой, разрушительный удар по самим основам послевоенного мироустройства», — подчеркнул Владимир Путин.

В 1945 году был разгромлен нацизм, сокрушена идеология агрессии и ненависти, а опыт и дух союзничества, понимание той громадной цены, которая была заплачена за мир и общую Победу, позволили построить послевоенный миропорядок.

К своему 75-летию организация подошла с целым набором проблем. Интересы всего мира самые богатые страны отвергают. Выступление Трампа — идеальный пример новой риторики. Он хвалил себя, пугал самой огромной армией, а потом обвинил Китай в пандемии.

«Мы должны привлечь к ответу страну, которая выпустила эту чуму в мир — Китай», — уверенно заявил американский лидер.

Представителю Китая сложно было слушать такое без эмоций. Да и все заметили: с этой виртуальной трибуны ООН либо хвастались и грозили, как Трамп, либо рассказывали о расплывчатых перспективах «собраться вместе». Россия одна из немногих, что предложила конкретные решения конкретных проблем.

«Россия сегодня является основным поставщиком стабильности в мире и конструктивно предлагает те мероприятия, которые весьма востребованы и будут весьма результативными, если их проводить», — уверен политолог Андрей Кошкин.

При том, что абсолютно все страны столкнулись с ударом пандемии. И всем предстоит очень долго восстанавливать мировую экономику. Но вместо того, чтобы договариваться, атакуют друг друга санкциями. Во время разгара пандемии те же Штаты угнали у европейцев груз с медикаментами.

«Многие страны также бескорыстно и открыто помогали и помогают друг другу. Но были и случаи, когда проявлялся дефицит гуманизма и, если хотите, доброты в отношениях на межгосударственном, официальном уровне. Хотел бы вновь привлечь внимание к российскому предложению о введении так называемых зеленых коридоров, свободных от торговых войн и санкций, прежде всего для товаров первой необходимости, продовольствия, лекарств, средств индивидуальной защиты, востребованных именно для борьбы с пандемией», — подчеркнул российский лидер.

Путин назвал цифры — 400 миллионов человек в мире рискуют потерять работу из-за экономического спада. Вирус на все сферы повлиял отрицательно. Разве что подтолкнул к развитию цифровых технологий. Но и эта сфера может быть опасна.

«Цифровые технологии имеют тенденцию к неуправляемому распространению и так же, как и обычное оружие, могут попасть в руки к разного рода радикалам и экстремистам не только в зонах региональных конфликтов, но и во вполне благополучных странах, порождая огромные риски. Мы должны учиться использовать новые технологии во благо человечества, найти правильный баланс между стимулами к развитию искусственного интеллекта и оправданными ограничительными мерами, совместными усилиями прийти к согласию в сфере регулирования, которое исключило бы потенциальные угрозы, причем с точки зрения не только военной, технологической безопасности, но и традиций, права, морали человеческого общения», — заявил Владимир Путин.

Использовать новое нужно с осторожностью. Как, например, реформировать структуру ООН. Российский президент заметил, что право вето для постоянных членов Совбеза должно остаться. А еще для мировой стабильности надо перезаключить ключевые соглашения о стратегической стабильности.

«С прошлого года, хочу это подчеркнуть, уже с прошлого года Россия уже объявила мораторий на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности в Европе и других регионах мира до тех пор, пока от таких мер будут воздерживаться Соединенные штаты Америки. Мы, к сожалению, пока не слышим реакции на наше предложение ни от американских партнеров, ни от их союзников. Полагаю, что подобные встречные шаги по конкретным вопросам создали бы хорошую основу для начала серьезного, глубокого разговора по всей совокупности факторов, влияющих на стратегическую стабильность. Его целью стал бы выход на комплексные договоренности, формирование прочной основы для архитектуры международной безопасности, учитывающей предыдущий опыт в этой сфере и в полной мере отвечающей не только современным, но и перспективным военно-политическим и технологическим реалиям», — подчеркнул Владимир Путин.

Эта «виртуальная ассамблея ООН» стала одной из самых сложных. Нет одного из самых важных условий — возможности для личных встреч лидеров «на полях», где действительно обычно удается многое решить. Российский президент призвал сразу же после окончания пандемии собрать для обсуждения ситуации «страны большой пятерки». Возможно, этот формат станет для мира ключевым.