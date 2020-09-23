Более 150 человек задержаны в ходе протестов в Белоруссии — видео

|
Светлана Александрова
65

В центр Минска стягиваются дополнительные силы ОМОН и автозаки. Сообщается о применении слезоточивого газа против митингующих.

Фото, видео: 5-tv.ru

В Минске задержаны более 150 участников протестов. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на очевидцев. По данным агентства, жесткие задержания происходят в разных районах белорусской столицы.

Силовики в основном задерживают протестующих на улице Немига, возле Татарского сквера, на Каменной горке, а также у станции метро Пушкинская. При этом некоторые правоохранители требуют, чтобы журналисты не снимали происходящее.

Сообщается также, что митингующие перекрыли движение на нескольких улицах в центре Минска и вступили в противостояние с силовиками в районе улицы Притыцкого, когда там был распылен перцовый газ и послышался хлопок.

В то же время в ГУВД Минска опровергли применение слезоточивого газа.

«Слезоточивый газ и светошумовые гранаты сотрудниками милиции не применялись», — заявила Интерфаксу официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

Она добавила, что ситуация в белорусской столице находится под контролем, а милиция несет службу в усиленном режиме.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в районе Дворца спорта правоохранители применили водометы, чтобы разогнать протестующих. Очевидцы сообщали также о стрельбе на улицах. Отмечается также, что помимо протестующих на улицы Минска  вышли сторонники президента Белоруссии.

Инаугурация Александра Лукашенко состоялась в среду днем во Дворце Независимости. Президент Белоруссии принес присягу на белорусском языке, положив правую руку на Конституцию.

Читайте также

+16° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
76.35
0.08 89.25
-0.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:19
«Жизнь без Бога потерпела фиаско»: Корчевников заговорил о смерти
23:59
«Спасибо любимому мужу!» — Галкин похвалился моложавой и счастливой Пугачевой
23:30
Более 150 человек задержаны в ходе протестов в Белоруссии — видео
23:18
ТОП-5 знаков зодиака, которым повезет в любви и деньгах в октябре 2020 года
23:09
Глава Дагестана пообещал миллион рублей за информацию о сбежавших заключенных
23:01
Михаила Борисова похоронили в гробу за 200 тысяч рублей — видео

Сейчас читают

Очевидцы сообщили о стрельбе в Минске в ходе массовых протестов
Миллионерша под счастливой звездой: Сколько зарабатывает самый узнаваемый астролог Василиса Володина
Международная реакция на выступление Владимира Путина в ООН

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок