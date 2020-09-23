В Минске задержаны более 150 участников протестов. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на очевидцев. По данным агентства, жесткие задержания происходят в разных районах белорусской столицы.

Силовики в основном задерживают протестующих на улице Немига, возле Татарского сквера, на Каменной горке, а также у станции метро Пушкинская. При этом некоторые правоохранители требуют, чтобы журналисты не снимали происходящее.

Сообщается также, что митингующие перекрыли движение на нескольких улицах в центре Минска и вступили в противостояние с силовиками в районе улицы Притыцкого, когда там был распылен перцовый газ и послышался хлопок.

В то же время в ГУВД Минска опровергли применение слезоточивого газа.

«Слезоточивый газ и светошумовые гранаты сотрудниками милиции не применялись», — заявила Интерфаксу официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

Она добавила, что ситуация в белорусской столице находится под контролем, а милиция несет службу в усиленном режиме.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в районе Дворца спорта правоохранители применили водометы, чтобы разогнать протестующих. Очевидцы сообщали также о стрельбе на улицах. Отмечается также, что помимо протестующих на улицы Минска вышли сторонники президента Белоруссии.

Инаугурация Александра Лукашенко состоялась в среду днем во Дворце Независимости. Президент Белоруссии принес присягу на белорусском языке, положив правую руку на Конституцию.