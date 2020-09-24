В России вступили в силу новые требования к поверке бытовых счетчиков

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Согласно нововведениям, бумажные документы поверки счетчиков не имеют юридической силы и носят лишь справочный характер

Фото, видео: ТАСС / Смирнов Владимир, 5-tv.ru

Сегодня в России вступили в силу новые правила учета показаний электросчетчиков. Как заявили в Росстандарте, главное изменение — результаты плановых поверок теперь в обязательном порядке должны быть зарегистрированы в «Федеральном фонде по обеспечению единства измерений «АРШИН».

Электронная регистрация станет единственным юридически значимым подтверждением передачи данных. Получить информацию о работе своего счетчика можно в любой момент на сайте реестра по серийному номеру прибора. Ответственность за отсутствие данных в системе ложится на владельца прибора. Согласно нововведениям, бумажные документы поверки счетчиков не имеют юридической силы и носят лишь справочный характер.

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