Сбербанк презентовал новый бренд экосистемы

Сбербанк перешел на новый бренд экосистемы кредитной организации. Новый фирменный знак «Сбер» представил в ходе онлайн-презентации Герман Греф. Председатель Сбербанка отметил, что логотип унаследовал все ключевые элементы прежнего.

В частности, «галочка» была сохранена в качестве олицетворения целеустремленности и ориентированности на результат. Круглая форма логотипа подчеркивает фокусировку банка на потребностях своих клиентов.

Разработка нового бренда и фирменного стиля специалистами Сбербанка проводилась в 2017–2018 годах. Именно тогда кредитная организация взяла курс на формирование экосистемы. Работа осуществлялась в консорциуме с международным брендинговым агентством и российских дизайн-студий.

Новый логотип Сбербанка был интегрирован в ряд сервисов, в числе которых «СберМаркет», «СберАвто» и «СберЗдоровье». Представители организации подчеркнули, что «никаких радикальных инвестиций на эти цели не планируется». Затраты на протяжении пяти-шести лет составят порядка двух с половиной миллиардов рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Герман Греф не поддерживает идею повышения налогов в России.