Лучший в стране адвокат по ДТП Хархорин подал аппеляцию на приговор Ефремову
Уже третий правозащитник намерен требовать изменения приговора суда для заслуженного артиста, устроившего «пьяное» ДТП со смертельным исходом.
Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев/
Делом актера Михаила Ефремова, осужденного за ДТП со смертельным исходом, займется знаменитый адвокат Петр Хархорин. В профессиональной среде его считают лучшим специалистом в области дел с авариями.
Как стало известно 5-tv.ru, защитник уже просит изменить приговор суда, а также назначить наказание, не связанное с лишением свободы. К слову, именно Хархорина изначально прочили в качестве основного защитника артиста с самого начала судебных разбирательств. Свою славу адвокат получил в 1993 году. Он смог добиться условного срока для своего подзащитного, который сбил насмерть инспектора ГАИ. Защитнику удалось доказать, что служба дорожной милиции сама спровоцировала наезд.
Пресненский суд Москвы 8 сентября признал Михаила Ефремова виновным в гибели человека в ДТП. Его приговорили к восьми годам лишения свободы колонии общего режима.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экс-защитник Михаила Ефремова Эльман Пашаев считает «полнейшим бредом» действия нового адвоката актера. После «провала» дела скандального юриста лишили адвокатского статуса.
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