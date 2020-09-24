Пашаев считает «полнейшим бредом» действия нового адвоката Ефремова
Защитник удивился стратегии, которую выбрал его коллега для смягчения участи своего подзащитного.
Фото: ТАСС / Терещенко Михаил
Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев резко отреагировал на обвинения со стороны нового защитника актера, Романа Филиппова. В беседе с «Москвой 24» он назвал непрофессиональными действия своего оппонента, заявившего ранее о давлении Пашаева на своего подзащитного во время судебного разбирательства по делу о «пьяном» ДТП с участием артиста.
«Это бред полнейший. Если у адвоката есть высшее образование или хотя бы среднее техническое, он не может такого написать. Я не верю, что он такие вещи написал. И это же не влияет никак. Если он с такой позиции пошел, чтобы получить минимальный срок, — у меня нет слов», — заявил Пашаев.
Ранее новый адвокат Ефремова Роман Филиппов подал апелляционную жалобу в Пресненский районный суд, в которой указал на давление со стороны Пашаева на актера во время судебного разбирательства. По его мнению, как писал 5-tv.ru, поведение адвоката лишило Ефремова права на защиту в суде. На основании этого юрист просит суд смягчить актеру приговор.
ДТП с участием Михаила Ефремова случилось 8 июня в центре Москвы. В результате аварии скончался водитель фургона Lada, в который въехал джип артиста. Суд приговорил актера к восьми годам лишения свободы.
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