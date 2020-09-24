Писатель Комков рассказал, зачем номинировал Путина на Нобелевскую премию мира

Писатель и член-корреспондент РАЕН Сергей Комков объяснил, как проходила подача заявки президента России Владимира Путина на Нобелевскую премию мира. Как он рассказал в беседе с 5-tv.ru, она была направлена еще 9 сентября в Нобелевский комитет мира в Осло. На следующий день ее уже зарегистрировали.

Стоит отметить, что главу государства он номинирует не в первые.

«Это процедура мне давно знакома. В 2013-м на 2014 год номинировал Владимира Владимировича Путина на Нобелевскую премию мира, заявка тоже была принята. Он тогда был включен в список номинантов», — заявил Комков.

Уже в 2014-м на 2015 год он номинировал президента Чехии Милоша Земана, заявку тоже приняли. А в 2015-м он подавал заявку на двух российских генералов Николая Антошкина и Николая Тараканова с таким же исходом. Как уточнил писатель, прием заявок на предстоящий год все еще идет, а завершится в первых числах октября.

Член РАЕН признался, что как только о номинации Путина узнала американская сторона, то там «начались очень серьезные телодвижения». В связи с этим в Вашингтон немедленно подал заявку на президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Кроме того, он рассказал, за что глава государства может претендовать на престижную премию.

«Мы номинируем Владимира Владимировича по двух позициям. Первое, за то, что, в период страшной пандемии в этом году в 27 стран мира по его инициативе была направлена гуманитарная помощь и медикаменты. В Соединенные Штаты Америки, Италию, Испанию, Египет, Сирию, Ливию, Египет. Были направлены и медицинские работники, которые спасали реально жизни погибающих людей. И вторая позиция, по инициативе Владимира Путина была внесена поправка в Конституцию, в соответствии с которой впервые внесено понятие Бог. Это говорит о том, что совершается поворот к нашим духовным традициям и духовным ценностям, что воспринято было очень благотворно со стороны всех религиозных конфессий не только у нас в России, но во всем мире».

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как инициативу прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.