Ефремов подал личную жалобу на приговор суда
Также расширенную апелляцию в суд направили его бывшие адвокаты.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедянков
Михаил Ефремов, осужденный за ДТП со смертельным исходом, направил в суд собственную жалобу на приговор. Об этом сообщили в пресс-службе Пресненского суда Москвы.
«В адрес суда поступила апелляционная жалоба Ефремова М. О.», — говорится в сообщении.
Ранее, как стало известно 5-tv.ru, в суд поступила расширенная жалоба от бывших защитников актера — Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской. Кроме того, апелляцию подала гражданская супруга погибшего в результате аварии Сергея Захарова.
Михаил Ефремов был приговорен к восьми годам колонии общего режима за ДТП со смертельным исходом. Авария с его участием случилась 8 июня в центре Москвы. В результате скончался водитель отечественного автомобиля Сергей Захаров. Ефремов в момент аварии был нетрезв и под воздействием наркотиков.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что семья Ефремова подаст заявление в полицию на его бывшего адвоката Пашаева.
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