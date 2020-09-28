Ефремов подал личную жалобу на приговор суда

Михаил Ефремов, осужденный за ДТП со смертельным исходом, направил в суд собственную жалобу на приговор. Об этом сообщили в пресс-службе Пресненского суда Москвы.

«В адрес суда поступила апелляционная жалоба Ефремова М. О.», — говорится в сообщении.

Ранее, как стало известно 5-tv.ru, в суд поступила расширенная жалоба от бывших защитников актера — Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской. Кроме того, апелляцию подала гражданская супруга погибшего в результате аварии Сергея Захарова.

5-tv.ru

Михаил Ефремов был приговорен к восьми годам колонии общего режима за ДТП со смертельным исходом. Авария с его участием случилась 8 июня в центре Москвы. В результате скончался водитель отечественного автомобиля Сергей Захаров. Ефремов в момент аварии был нетрезв и под воздействием наркотиков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что семья Ефремова подаст заявление в полицию на его бывшего адвоката Пашаева.