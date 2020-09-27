Семья Ефремова подаст заявление в полицию на его бывшего адвоката Пашаева
Родственники заслуженного артиста заподозрили юриста в мошенничестве.
Фото: ТАСС / Щербак Александр
Семья осужденного актера Михаила Ефремова подаст заявление в полицию по подозрению его бывшего адвоката Эльмана Пашаева в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.
По словам собеседника агентства, родные заслуженного артиста до сих пор шокированы вынесенным ему приговором. Близкие Ефремова считают решение суда чрезмерно жестким и возлагают вину за такой исход дела на экс-защитника. По словам источника, после получения правовой оценки поведения в ходе процесса и публичных заявлений Пашаева, семья актера примет решение об обращении в правоохранительные органы.
ДТП с участием Михаила Ефремова произошло вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Пресненский суд столицы признал, что актер в нетрезвом виде сел за руль внедорожника и, не справившись с управлением, на полной скорости врезался во встречный автомобиль Lada. Спасти пострадавшего водителя — курьера Сергея Захарова — медикам не удалось. От полученных травм мужчина скончался в больнице.
Судья приговорил Михаила Ефремова к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме этого артиста лишили водительских прав на три года. Сейчас осужденный находится в следственном изоляторе. Во время уголовного процесса над актером его защитник Эльман Пашаев стал известен на всю страну. После вынесения приговора интернет-пользователи иронично назвали его «адвокатом года». 18 сентября Совет Адвокатской палаты Северной Осетии лишил юриста адвокатского статуса.
Ранее 5-tv.ru писал, что Ефремову в колонии придется кормить братву.
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