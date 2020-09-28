«Не будем вредить»: Пашаев отказался комментировать обвинения со стороны Ефремова
Бывший защитник актера призвал дождаться апелляции, а после обещал все объяснить.
Фото, видео: ТАСС; www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru
Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев добавил интригу в дело с жалобами самого актера и его бывших защитников на приговор, вынесенный артисту. В беседе с 5-tv.ru он отказался комментировать личную апелляцию Ефремова, где тот обвинил его в давлении во время судебного разбирательства.
«Давайте мы подождем апелляцию, не будем вредить. После апелляции в развернутом виде я вам отвечу. Адвокатам мешать не будем, пусть работают. А после я отвечу на все вопросы, почему так», — сказал Пашаев.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Михаил Ефремов подал жалобу в суд на вынесенный приговор. В ней он указал, что его поведение в суде первой инстанции было обусловлено давлением со стороны бывшего защитника Эльмана Пашаева. Кроме того, в суд поступили жалобы от самого Пашаева и второго адвоката артиста Елизаветы Шаргородской.
ДТП с участием актера случилось в центре Москвы 8 июня. В результате аварии погиб водитель фургона Lada Сергей Захаров. В момент столкновения актер был пьян и находился под воздействием наркотиков. Суд приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы.
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