Названы сроки выхода России на плато по коронавирусу
В Роспотребнадзоре рассказали, когда ожидать постепенного снижения прироста новых случаев COVID-19 в РФ.
Фото: Depositphotos / AlexanderPiragis
Советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев в беседе с РИА Новости назвал сроки выхода России на плато по коронавирусу. По словам специалиста, ситуация с инфицированием россиян вряд ли достигнет пиковых значений.
«Сейчас заболеваемость еще немного вырастет, и мы подойдем к плато, а потом начнется постепенное снижение, пик вряд ли будет. Скорее всего, плато будет в начале октября, а дальше потихоньку начнется снижение», — сказал Виктор Малеев.
Эпидемиолог считает, что вводить дополнительные ограничения в стране в настоящее время нет необходимости. Несмотря на это, Виктор Малеев отметил важность соблюдения уже озвученных рекомендаций Роспотребнадзора — удаленной работы сотрудников некоторых организаций и режима самосохранения для пожилых людей.
«Я думаю, что усилят штрафы за нарушение правил профилактики, как, например, отсутствие масок в общественных местах. Вероятно, будет вводиться единичный карантин в классах, какие-то такие меры будут», — сказал специалист.
Виктор Малеев добавил, что Роспотребнадзором уже разработано порядка 400 методических руководств к действию для производств, культурных организаций и образовательных учреждений.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что пожилым людям рекомендуется носить маски и избегать общественных мест.
- 28 сент
- Британцы подрались с полицейскими на митинге против новых ограничений из-за COVID
- 28 сент
- В России разработали прибор для уничтожения коронавируса в воде
- 28 сент
- В России вступил в силу новый порядок работы медучреждений по профилактике COVID
- 26 сент
- Кто из звездных пенсионеров попадает под рекомендации Собянина сидеть дома?
- 26 сент
- Какой витамин снижает риск смертности из-за коронавируса?
- 25 сент
- Все больше стран объявляют о второй волне коронавируса
- 25 сент
- Россия закрыла программу вывоза соотечественников из-за COVID-19
- 25 сент
- Новый коронавирус может стать причиной развития опухоли мозга
- 25 сент
- Собянин попросил работодателей перевести москвичей на удаленку
- 25 сент
- Может быть сильнее первой: Вторую волну коронавируса ждут в мире
Читайте также
71%
1.85 91.48
1.82
Нашли ошибку?