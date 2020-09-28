Названы сроки выхода России на плато по коронавирусу

Советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев в беседе с РИА Новости назвал сроки выхода России на плато по коронавирусу. По словам специалиста, ситуация с инфицированием россиян вряд ли достигнет пиковых значений.

«Сейчас заболеваемость еще немного вырастет, и мы подойдем к плато, а потом начнется постепенное снижение, пик вряд ли будет. Скорее всего, плато будет в начале октября, а дальше потихоньку начнется снижение», — сказал Виктор Малеев.

Эпидемиолог считает, что вводить дополнительные ограничения в стране в настоящее время нет необходимости. Несмотря на это, Виктор Малеев отметил важность соблюдения уже озвученных рекомендаций Роспотребнадзора — удаленной работы сотрудников некоторых организаций и режима самосохранения для пожилых людей.

«Я думаю, что усилят штрафы за нарушение правил профилактики, как, например, отсутствие масок в общественных местах. Вероятно, будет вводиться единичный карантин в классах, какие-то такие меры будут», — сказал специалист.

Виктор Малеев добавил, что Роспотребнадзором уже разработано порядка 400 методических руководств к действию для производств, культурных организаций и образовательных учреждений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пожилым людям рекомендуется носить маски и избегать общественных мест.