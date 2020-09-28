Как Добровинский отреагировал на жалобы Ефремова по поводу Пашаева?

Михаил Ефремов мог отказаться от услуг своего адвоката Эльмана Пашаева, если чувствовал давление с его стороны. Так прокомментировал 5-tv.ru жалобу актера на бывшего защитника адвокат потерпевшей стороны в деле о «пьяном» ДТП Александр Добровинский. Его позицию передала PR-директор Адвокатского бюро «Добровинский и партнеры» Любовь Карнюшина.

В речи юриста отмечается, что линию защиты актера выстраивал не один Эльман Пашаев, на которого он теперь жалуется, а целая группа адвокатов. Кроме того, в суде артист соглашался с доводами своего защитника и подтверждал, что они соответствуют его собственным соображениям.

«На вопрос адвоката Александра Добровинского в суде: согласен ли Михаил Ефремов с заявлениями своей защиты, Михаил Олегович ответил, что это все его слова и мысли. Поэтому говорить о том, что вина за все произошедшее в суде лежит только на одном адвокате, пожалуй, неправильно», — говорится в сообщении.

Также в адвокатской конторе Добровинского указали, что актер мог вносить изменения в выбранную его юристами линию защиты, если был не согласен с ней. Тем не менее, даже после отказа от услуг Пашаева Ефремов не сменил всю команду адвокатов.

«Также стоит подчеркнуть, что Михаил Ефремов даже после отказа от своих адвокатов не выбрал другого защитника, а продолжил работу с той же командой — это говорит о том, что выбранная ими позиция господина Ефремова устраивала», — подчеркивается в сообщении Добровинского.

Ранее стало известно, что Михаил Ефремов лично обжаловал свой приговор и заявил о давлении на него со стороны адвоката Эльмана Пашаева в период судебного разбирательства. Также актер признал вину в ДТП, раскаялся в содеянном и выразил готовность возместить ущерб семье погибшего. Как писал 5-tv.ru, сам Пашаев пока отказался комментировать обвинения.

Михаил Ефремов был приговорен к восьми годам колонии общего режима за ДТП со смертельным исходом. Авария с его участием случилась 8 июня в центре Москвы. В результате скончался водитель отечественного автомобиля Сергей Захаров. Ефремов в момент аварии был нетрезв и под воздействием наркотиков.