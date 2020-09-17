В Кремле опровергли слухи о возможном возобновлении режима самоизоляции
Дмитрий Песков отметил, что своевременная мобилизация системы здравоохранения РФ позволяет более гибко подходить к увеличению числа инфицированных коронавирусом.
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Фото, видео: Depositphotos / stevanovicigor; Известия / Александр Казаков; 5-tv.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе традиционного общения с журналистами опроверг слухи о возможном возобновлении режима самоизоляции в России. Представитель Кремля отметил, что, несмотря на рост числа инфицированных коронавирусом в некоторых регионах страны, для введения ограничительных мер нет никаких оснований.
Дмитрий Песков отметил, что в РФ была проведена своевременная мобилизация системы здравоохранения. Принятые президентом России Владимиром Путиным и правительством меры позволяют в настоящий момент более гибко подходить к увеличению числа пациентов с COVID-19.
«Эта работа дала свои плоды. Система здравоохранения мобилизована. Это позволяет нам гораздо более гибко относиться к росту числа инфицированных, если брать на ежедневной основе. Но оснований для каких-то слухов (о введении ограничительных мер — Прим.ред.) в настоящее время нет», — сказал Дмитрий Песков.
По данным Оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, за истекшие 24 часа в России выявлено 5 762 заболевших в 83 регионах. Победить заразу удалось 5 754 пациентам, 144 человека скончались.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что массовая вакцинация от COVID-19 стартует в декабре в Подмосковье.
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