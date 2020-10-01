В Минобороны Азербайджана заявили, что Армения отступила «по всему фронту»

Представители министерства обороны Азербайджана заявили об отступлении вооруженных сил Армении «по всему фронту». Военное ведомство опубликовало данные по потерям Еревана с момента очередного витка конфликта в Нагорном Карабахе. В Баку утверждают, что армянским военным пришлось оставить ключевые участки по всей линии соприкосновения.

«С утра 27 сентября по 21.30 30 сентября враг понес существенные потери в живой силе, военной и боевой технике и вынужден был отступить с ранее занимаемых позиций и важных участков местности по всему фронту», — говорится в сообщении.

В частности, по версии Баку, армянская армия потеряла 200 танков, порядка 230 артиллерийских установок, реактивных систем залпового огня и минометов. Также речь идет о трех десятках средств противовоздушной обороны, нескольких командных пунктах управления и складов боеприпасов. Огнем Азербайджана уничтожены свыше ста единиц автотехники и один зенитно-ракетный комплекс С-300.

В свою очередь, официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян в ходе брифинга сообщил, что армия обороны Нагорного Карабаха сбила три вертолета ВВС Азербайджана.

«Все атаки противника захлебнулись, армянские вооруженные силы отбросили их назад, причинив урон. В частности, противник потерял 350-360 военнослужащих, сбиты три вертолета, (уничтожены — Прим.ред.) 15 единиц бронетехники, система „Смерч“, шесть беспилотников», — цитирует Арцруна Ованнисяна ТАСС.

Представитель ведомства добавил, что, согласно последних данных, боестолкновения по всей линии фронта только ожесточаются.

Начальник пресс-службы Минобороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы назвал сообщения оппонентов о потерях вертолетов ложью.

Эскалация армяно-азербайджанского конфликта, длящегося с 1988 года, возобновилась 27 сентября. Минобороны Азербайджана заявило об обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. По его данным, есть жертвы среди мирного населения. По заявлению МО Армении, Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам».

В свою очередь, пресс-секретарь главы непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян заявил, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт. Он призвал население укрыться. Власти непризнанной НКР ввели военное положение. Глава непризнанной республики объявил сбор всех мужчин старше 18 лет.

Мировое сообщество призвало лидеров Армении и Азербайджана остановить конфликт и сесть за стол переговоров.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что минобороны Азербайджана сообщило об уничтожении восьми армянских систем «Град».