Фото термоса, из которого предположительно вылили фекалии на Пашаева

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Нюра Незванова
Эксклюзив 83

Дурнопахнущий инцидент произошел с бывшим адвокатом Михаила Ефремова в центре Москвы.

Фото термоса, из которого предположительно вылили фекалии на Пашаева

Фото: 5-tv.ru

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Фото термоса, из которого предположительно вылили фекалии на Эльмана Пашаева, оказался в распоряжении 5-tv.ru.

Ранее бывший адвокат Михаила Ефремова, устроившего смертельную аварию в центре Москвы, рассказал о нападении агрессивного мужчины, который облил его жидкостью из термоса. Пашаев погнался за обидчиком, настиг его и повалил на землю. У того выпали документы, которые экс-защитник актера подобрал.

Он уже заявил, что намерен обратиться в полицию в связи с данным происшествием.

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