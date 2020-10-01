Фото термоса, из которого предположительно вылили фекалии на Пашаева
Дурнопахнущий инцидент произошел с бывшим адвокатом Михаила Ефремова в центре Москвы.
Фото: 5-tv.ru
Фото термоса, из которого предположительно вылили фекалии на Эльмана Пашаева, оказался в распоряжении 5-tv.ru.
Ранее бывший адвокат Михаила Ефремова, устроившего смертельную аварию в центре Москвы, рассказал о нападении агрессивного мужчины, который облил его жидкостью из термоса. Пашаев погнался за обидчиком, настиг его и повалил на землю. У того выпали документы, которые экс-защитник актера подобрал.
Он уже заявил, что намерен обратиться в полицию в связи с данным происшествием.
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