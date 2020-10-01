«Не успел испугаться»: журналист об обстреле мэрии Мартуни в Нагорном Карабахе

Журналист армянского издания 24News по имени Севан чудом выжил при обстреле мэрии города Мартуни в Нагорном Карабахе. Об этом он рассказал специальному корреспонденту «Известий» на одной из улиц Степанакерта.

По словам Севана, артиллерийские снаряды попали в здание, когда там проходила пресс-конференция. В этот момент он успел найти укромное место, но получил ранение из осколков стекла.

«Рана у меня на спине… Не знаю, ничего не чувствовал (в момент обстрела — Прим.)», — вспомнил журналист.

Сейчас представитель СМИ чувствует себя хорошо и уже завтра обещает выйти в эфир.

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Эскалация армяно-азербайджанского конфликта, длящегося с 1988 года, возобновилась 27 сентября. Минобороны Азербайджана заявило об обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. По его данным, есть жертвы среди мирного населения. По заявлению МО Армении, Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам».

В свою очередь, пресс-секретарь главы непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян заявил, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт. Он призвал население укрыться. Власти непризнанной НКР ввели военное положение. Глава непризнанной республики объявил сбор всех мужчин старше 18 лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что журналисты попали под обстрел в Нагорном Карабахе. В их числе сотрудники местных, российских и французских СМИ.