Врач рассказал о состоянии заболевшего коронавирусом Трампа

|
Оксана Тарасова
212

Президент США отменил все ближайшие встречи.

Врач рассказал о состоянии заболевшего коронавирусом Трампа

Фото: www.globallookpress / CNP/AdMedia

Президент США Дональд Трамп после подтверждения коронавируса у него и его супруги Меланьи отменил все очные мероприятия, запланированные на пятницу, 2 октября. Об этом говорится в повестке Белого дома.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на врача главы Штатов, он и первая леди чувствуют себя хорошо. Доктор также ожидает, что Трамп будет в силах продолжать выполнение своих обязанностей в процессе выздоровления.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп не стал проверяться на коронавирус на пресс-конференции, посвященной вопросу распространения экспресс-тестов в США. Спустя два дня он опубликовал известие о положительном результате теста на COVID-19 на своей странице в Twitter. Американский президент написал, что вместе с супругой немедленно приступает к процессу выздоровления на карантине.

Читайте также

+5° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
77.28
-1.50 90.72
-1.71
«Важно быть на первом месте»: астролог предсказала будущее Арсения Плющен...

Последние новости

9:51
Пашаев пожаловался в полицию на облившего его фекалиями в Москве
9:48
Незаконнорожденная дочь короля Бельгии отвоевала в суде титул принцессы
9:36
Макрон объяснил отказ от включения Лукашенко в «черный список» Евросоюза
9:30
«Спартак» — «Зенит»: Чем завершится главный матч осени и где его смотреть?
9:28
Мужчина зарезал полицейского и ранил еще одного силовика в Коми
9:24
Певица Ники Минаж родила первенца от мужа-убийцы и насильника

Сейчас читают

«Важно быть на первом месте»: астролог предсказала будущее Арсения Плющенко
«Увидел, что уходит под воду»: жених Конкиной рассказал о последних часах ее жизни
«Я самая счастливая»: Рудковская в четвертый раз стала мамой

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок