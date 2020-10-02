Врач рассказал о состоянии заболевшего коронавирусом Трампа

Президент США Дональд Трамп после подтверждения коронавируса у него и его супруги Меланьи отменил все очные мероприятия, запланированные на пятницу, 2 октября. Об этом говорится в повестке Белого дома.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на врача главы Штатов, он и первая леди чувствуют себя хорошо. Доктор также ожидает, что Трамп будет в силах продолжать выполнение своих обязанностей в процессе выздоровления.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп не стал проверяться на коронавирус на пресс-конференции, посвященной вопросу распространения экспресс-тестов в США. Спустя два дня он опубликовал известие о положительном результате теста на COVID-19 на своей странице в Twitter. Американский президент написал, что вместе с супругой немедленно приступает к процессу выздоровления на карантине.