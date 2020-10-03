Минобороны Армении сообщает об уничтожении в Карабахе двух беспилотников

Официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян на своей странице в Facebook сообщил об уничтожении двух беспилотных летательных аппаратов в Нагорном Карабахе.

«Уничтожение продолжается. Еще два беспилотника», — написал Арцрун Ованнисян.

В оборонном ведомстве Азербайджана на эту информации пока не отреагировали. В свою очередь, в Баку заявили о ликвидации 230 танков и другой бронетехники противника за шесть дней боестолкновений в непризнанной республике.

«По состоянию на 20.00 (19.00 по московскому времени — Прим.ред.) 2 октября подразделения Азербайджанской Армии уничтожили 230 танков и другой бронетехники, 250 артиллерийских установок, минометов, систем залпового огня, 38 средств ПВО, десять командных пунктов, семь складов с боеприпасами, один ракетный комплекс С-300», — цитирует Минобороны Азербайджана Интерфакс.

Эскалация армяно-азербайджанского конфликта, длящегося с 1988 года, возобновилась 27 сентября. Минобороны Азербайджана заявило об обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. По его данным, инцидент привел к жертвам среди мирного населения. По заявлению МО Армении, Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам».

В свою очередь, пресс-секретарь главы непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян заявил, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт. Он призвал население укрыться. Власти непризнанной НКР ввели военное положение. Глава непризнанной республики объявил сбор всех мужчин старше 18 лет.

Мировое сообщество призвало лидеров Армении и Азербайджана остановить конфликт и сесть за стол переговоров.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео — последствия взрывов в Степанакерте.