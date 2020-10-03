В Баку заявили о занятии новых опорных пунктов в Нагорном Карабахе

Пресс-служба Минобороны Азербайджана распространила сообщение о занятии новых опорных пунктов на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. В ведомстве отметили, что военные подразделения страны в ходе успешных продвижений в намеченных направлениях также произвели зачистку территории противника.

«В ходе боевых действий было уничтожено значительное количество живой силы, боевой и другой техники, а также вооружения противника», — говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

В свою очередь, власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявили о многочисленных потерях, которые терпит Баку. По словам пресс-секретаря президента региона Ваграма Погосяна, свыше трех тысяч азербайджанских военных убиты в ходе боестолкновений.

«Большая часть тел находится в нейтральной зоне и для их вывоза ничего не делается», — написал Ваграм Погосян на странице в Facebook.

Эскалация армяно-азербайджанского конфликта, длящегося с 1988 года, возобновилась 27 сентября. Минобороны Азербайджана заявило об обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. По его данным, инцидент привел к жертвам среди мирного населения. По заявлению МО Армении, Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам».

В свою очередь, пресс-секретарь главы непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян заявил, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт. Он призвал население укрыться. Власти непризнанной НКР ввели военное положение. Глава непризнанной республики объявил сбор всех мужчин старше 18 лет.

Мировое сообщество призвало лидеров Армении и Азербайджана остановить конфликт и сесть за стол переговоров.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минобороны Армении сообщает об уничтожении в Карабахе двух беспилотников.