«Должен быть порядок»: Пашаев оправдался за липовую справку на суде Ефремова

Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашев отреагировал на известие о том, что справка из правоохранительных органов, предоставленная им в рамках судебного расследование по делу актера, оказалась поддельная.

Ранее стало известно, что выписал ее участковый из Подмосковья. Согласно тексту документа, погибший в ДТП курьер Сергей Захаров якобы снимал койко-место в квартире у Ирины Стерховой. В то время как женщина уверяла суд, что давно сожительствовала с жертвой аварии и на этом основании требовала признать ее потерпевшей.

Проверка, инициированная сотрудниками УСБ, показала, что информация в справке не соответствует действительности, вследствие чего полицейский был уволен «по отрицательным мотивам».

«Это правда. Вообще-то должен быть порядок. Правовое государство — что это такое? Оно должно действовать законно. Любой сотрудник, любой чиновник, любое должностное лицо должно жестко в рамках законодательства действовать. Не надо принимать на работу таких безграмотных или неспособных, или доверчивых, я не знаю, как называть», — возмущался Пашаев.

При этом также подчеркнул, что данная справка не повлияла на ход уголовного дела «ни в положительную сторону, ни в отрицательную».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эльман Пашаев написал жалобу в полицию на молодого человека, облившего его фекалиями.