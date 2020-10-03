«Должен быть порядок»: Пашаев оправдался за липовую справку на суде Ефремова
Экс-защитник актера уверяет, что не имел умысла заказывать поддельный документ.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru
Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашев отреагировал на известие о том, что справка из правоохранительных органов, предоставленная им в рамках судебного расследование по делу актера, оказалась поддельная.
Ранее стало известно, что выписал ее участковый из Подмосковья. Согласно тексту документа, погибший в ДТП курьер Сергей Захаров якобы снимал койко-место в квартире у Ирины Стерховой. В то время как женщина уверяла суд, что давно сожительствовала с жертвой аварии и на этом основании требовала признать ее потерпевшей.
Проверка, инициированная сотрудниками УСБ, показала, что информация в справке не соответствует действительности, вследствие чего полицейский был уволен «по отрицательным мотивам».
«Это правда. Вообще-то должен быть порядок. Правовое государство — что это такое? Оно должно действовать законно. Любой сотрудник, любой чиновник, любое должностное лицо должно жестко в рамках законодательства действовать. Не надо принимать на работу таких безграмотных или неспособных, или доверчивых, я не знаю, как называть», — возмущался Пашаев.
При этом также подчеркнул, что данная справка не повлияла на ход уголовного дела «ни в положительную сторону, ни в отрицательную».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эльман Пашаев написал жалобу в полицию на молодого человека, облившего его фекалиями.
- 3 окт
- Стала известна личность облившего Пашаева фекалиями
- 3 окт
- Выписавший поддельную справку по делу Ефремова участковый уволен в Подмосковье
- 2 окт
- «Это было наваждение, гипноз» — Ефремов о влиянии на него Пашаева
- 2 окт
- В апелляции по делу Ефремова Пашаев переложил вину за аварию на жертву
- 2 окт
- «Хотели вручить „Оскар“»: обливший Пашаева фекалиями объяснил свой поступок
- 2 окт
- Пашаев пожаловался в полицию на облившего его фекалиями в Москве
- 1 окт
- Фото термоса, из которого предположительно вылили фекалии на Пашаева
- 1 окт
- Ефремов выплатил 800 тысяч сыну погибшего в ДТП курьера
- 1 окт
- Пресненский суд получил заявление Ефремова об отказе от услуг Пашаева
- 1 окт
- «Он ответит»: Пашаев о напавшем и облившем его фекалиями в Москве
Читайте также
48%
0.81 91.58
0.86
Нашли ошибку?