Пашаев пожаловался в полицию на облившего его фекалиями в Москве
Неприятный инцидент произошел 1 октября около входа в здание одного федерального канала.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе
Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев обратился в полицию в связи с неприятным происшествием, которое произошло 1 октября. Адвокат направлялся на эфир одного из федеральных телеканалов, как внезапно к нему подбежал неизвестный мужчина и вылил на него некую дурнопахнущую жидкость из термоса.
Пашаев не растерялся и сумел догнать обидчика, повалив его на землю. В руках у мужчины были документы, которые рассыпались по земле. Бывший защитник Ефремова подобрал их и пообещал наказать нападавшего.
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