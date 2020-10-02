Пашаев пожаловался в полицию на облившего его фекалиями в Москве

Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев обратился в полицию в связи с неприятным происшествием, которое произошло 1 октября. Адвокат направлялся на эфир одного из федеральных телеканалов, как внезапно к нему подбежал неизвестный мужчина и вылил на него некую дурнопахнущую жидкость из термоса.

Пашаев не растерялся и сумел догнать обидчика, повалив его на землю. В руках у мужчины были документы, которые рассыпались по земле. Бывший защитник Ефремова подобрал их и пообещал наказать нападавшего.