Выписавший поддельную справку по делу Ефремова участковый уволен в Подмосковье

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Василий Заика
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В результате проверки выяснилось, что полицейский выдал документ с несоответствующими действительности сведениями.

Выписавший поддельную справку по делу Ефремова участковый уволен в Подмосковье

Фото: ТАСС / Метцель Михаил

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Участковый, который выдал поддельную справку по делу о «пьяном» ДТП с участием Михаила Ефремова, уволен в Подмосковье. Как сообщила начальник пресс-службы регионального главка МВД Татьяна Петрова, проверка управления собственной безопасности показала, что страж порядка выдал документ с несоответствующими действительности сведениями.

«По результатам проверки сотрудник полиции уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, его непосредственные руководители привлечены к дисциплинарной ответственности», — сказала Татьяна Петрова.

В ходе одного из судебных заседаний представитель Михаила Ефремова Эльман Пашаев процитировал справку участкового, что погибший в ДТП Сергей Захаров снимал в квартире у Ирины Стерховой койко-место. Женщина, в свою очередь, утверждала, что является фактической супругой жертвы аварии и требовала признать ее потерпевшей.

Смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня на Смоленской площади в Москве. Как установил суд, заслуженный артист РФ в нетрезвом состоянии сел за руль Jeep и, не справившись с управлением, вылетел на встречку, где столкнулся с автомобилем Lada. Водитель курьерской службы Сергей Захаров скончался в больнице спустя несколько часов от полученных травм. Суд вынес приговор артисту 8 сентября. Он получил восемь лет колонии общего режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Михаил Ефремов подал новую апелляционную жалобу на своего бывшего адвоката Эльмана Пашаева.

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ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве
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