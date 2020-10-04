Донни VS Джонни: дебаты Трампа и Байдена разочаровали американских домохозяек
Очное общение кандидатов в президенты превратилось в обычное телешоу с руганью и хамством.
Фото, видео: www.globallookpress / Kevin Dietsch Pool; 5-tv.ru
О компромиссе или конструктивном диалоге с Вашингтоном отдельно взятые штаты США могут только мечтать. Яркий пример — летняя волна протестов. Когда региональные власти оказались бессильны перед бунтующими толпами — федеральный центр предложил им помощь. Но руководители на местах, особенно демократы, заявили, что разберутся сами, а поддержка от республиканцев во главе с Трампом им не нужны. Так было, например, в Миннесоте, где ситуация вышла из-под контроля. В итоге убийства, погромы и полная анархия.
Об этом, в том числе, шла речь на первых теледебатах Дональда Трампа и Джо Байдена. Тяжеловесы сошлись в схватке в Кливленде в этот вторник. Многие ждали шоу и они его получили. Хотя давно пора смириться с тем, что очное общение кандидатов перед камерами — это еще один инструмент политического пиара. Здесь уже не делают программных заявлений, здесь оскорбляют, унижают или просто предлагают заткнуться.
Кстати, почти сразу после дебатов, в пятницу, мы узнали, что Трамп вместе с супругой подхватили коронавирус. В тот же день Владимир Путин отправил американскому коллеге телеграмму со словами поддержки.
«Уверен, что присущие вам энергия, бодрость духа и оптимизм помогут справиться с опасным вирусом», — подчеркнул президент России.
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