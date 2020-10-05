Сын экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала находится на свободе

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Алиса Маркова
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Ранее сообщалось, что его привлекли к административной ответственности за организацию акций протеста.

Сын экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала находится на свободе

Фото: Instagram @anton_furgal

Тема:
Арест Сергея Фургала

Сын бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Антон находится на свободе. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на слова ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексея Мельникова.

«Только что вышел со мной на связь. С его слов, с ним все нормально, был в Следственном комитете», — приводит агентство слова представителя ОНК.

Ранее в понедельник несколько Telegram-каналов и местные СМИ сообщили о том, что сын экс-главы Хабаровского края Антон Фургал был задержан. В частности цитировалась распространенная через мессенджеры аудиозапись со словами Фургала-младшего: «Меня взяли».

Согласно данным РЕН ТВ, речь не идет о задержании, предусмотренном уголовно-процессуальным законодательством (статья 91 УПК). Отмечалось также, что у сотрудников правоохранительных органов могли быть вопросы к Антону Фургалу из-за административного правонарушения.

Тема:
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