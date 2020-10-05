Историк Соколов не страдает психическими расстройствами — экспертиза
В Петербурге продолжается судебный процесс над расчленившим свою студентку бывшим доцентом СПбГУ.
Фото: ТАСС / Ковалев Петр
Расчленивший свою возлюбленную-студентку Анастасию Ещенко историк Олег Соколов не страдает психическими расстройствами. Как стало известно 5-tv.ru, соответствующие данные экспертизы были озвучены в ходе очередного заседания по делу бывшего доцента СПбГУ.
Согласно выводам специалистов, Олег Соколов был способен в полной мере осознавать общественную опасность своих деяний. Помимо прочего, историк в момент жестокой расправы над девушкой не был в состоянии аффекта, хотя раньше пытался убедить всех в обратном — мол, возлюбленная довела его до «белого каления».
По мнению психолога, экс-доцент СПбГУ испытывает потребность в самореализации, и необходимость быть в центре внимания. Имеет склонности к самолюбию и доминированию в обществе. В момент противодействия по отношению к нему становится вспыльчивым.
Кроме того, в ходе экспертизы специалисты установили, что Олег Соколов из-за конфликта со своим давним оппонентом –публицистом Евгением Понасенковым находился под воздействием длительной психотравмирующей ситуации. Занятие наукой, в частности историей, было для бывшего доцента основной целью в жизни. Разборки с Евгением Понасенковым окончательно истощили историка в моральном плане и обозлили.
Громкое убийство в Петербурге произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По версии следствия, преподаватель СПБГУ Олег Соколов застрелил у себя в доме сожительницу Анастасию Ещенко, а 9 ноября решил избавиться от тела, предварительно расчленив его. Историка выловили из реки Мойки, когда он пытался избавиться от отрубленных женских рук. Их нашли в рюкзаке доцента. Голова аспирантки была позднее обнаружена в квартире историка.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-студентка дала показания против Соколова.
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