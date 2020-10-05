«Ничего не боюсь»: неунывающий пенсионер провел экскурсию по столице Нагорного Карабаха

Эскалация армяно-азербайджанского конфликта, длящегося с 1988 года, возобновилась 27 сентября. Минобороны Азербайджана заявило об обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Местный житель согласился провести корреспонденту МИЦ «Известия» экскурсию по разрушенным местам столицы непризнанной республики Степанакерта.

Водитель машины российской сборки эмоционально отозвался о происходящем на его родине. Мужчина посетовал на разрушения и обстрелы, при этом заявил, что «время всех рассудит».

«Тысячелетняя история. Ребята, я не знаю, мы несравнимы с богами, нет, мы себя не сравниваем, но нас сегодня во что превратили? Во что нас превратили?! Но ничего! Время придет и все поставит на места», — заявил пенсионер.

Во время поездки по городу мужчина показал детский сад, в который попал снаряд. Продемонстрировал и другие последствия мощных обстрелов со стороны противника, при этом держался собеседник позитивно, а говорил оживленно.

«Ребята, я уже ничего не боюсь», — уверенно объявил водитель.

Проезжая по дорогам некогда мирного, уютного города, он вдруг вспомнил, как гулял по этим улочкам, когда был еще ребенком.

«Это был цветущий рай. Эдем по сравнению с Карабахом был ничто. И они хотят его превратить в руины. Им нужна территория, а нам без этой земли, без этой Родины жить нельзя, мы не можем без нее», — эмоционально заявил житель Степанакерта.

Накануне окраины Степанакерта вновь подверглись мощному обстрелу. В результате массированных ударов урон нанесен жилому сектору. Многоквартирные и частные дома оказались разрушенными. Улицы усеяны осколками снарядов, стеклом из разбитых окон и фрагментами искореженных автомобилей. Жители Степанакерта сообщают о перебоях в электро и газоснабжении.

Эскалация армяно-азербайджанского конфликта, длящегося с 1988 года, возобновилась 27 сентября. Минобороны Азербайджана заявило об обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. По его данным, инцидент привел к жертвам среди мирного населения.

В свою очередь, пресс-секретарь главы непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян заявил, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт. Он призвал население укрыться. Власти непризнанной НКР ввели военное положение. Глава непризнанной республики объявил сбор всех мужчин старше 18 лет.

Мировое сообщество призвало лидеров Армении и Азербайджана остановить конфликт и сесть за стол переговоров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Армения сообщила о задержании подозреваемых в шпионаже иностранцев.