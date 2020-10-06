Асад обвинил Турцию в использовании террористов из Сирии в Нагорном Карабахе

Жертвами конфликта в Нагорном Карабахе стали уже 27 мирных жителей, ранения получили более 100 человек. Это последние данные Генпрокуратуры Азербайджана. Армения объявила всеобщую мобилизацию и садиться за стол переговоров обе стороны пока не намерены.

Свое мнение о ситуации высказал президент Сирии. Башар Асад фактически обвинил Турцию в эскалации конфликта.

«Эрдоган привел к этой проблеме, начал этот конфликт, он его поощрял. И мы можем сказать с уверенностью, что Турция использует террористов из Сирии и других стран в Нагорном Карабахе», — заявил сирийский президент.

Накануне главы МИД России, Франции и США в очередной раз призвали Ереван и Баку к переговорам. Впервые прозвучала формулировка «безоговорочное прекращение огня», то есть — сначала перемирие, а потом обсуждение его условий. В совместном заявлении дипломаты стран-участниц Минской группы ОБСЕ подчеркнули: атаки на гражданские объекты в Карабахе — неприемлемая угроза стабильности в регионе.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Нагорный Карабах стягиваются наемники из Ближнего Востока.