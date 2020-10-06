Ракета упала на балкон жилого дома в Нагорном Карабахе. Как передает корреспондент МИЦ «Известия» Денис Кулага с места событий, в Степанакерте разрушены и повреждены жилые дома, а также социальные и другие объекты.

По словам жителей столицы непризнанной республики, на городских улицах повсеместно попадаются неразорвавшиеся снаряды. Эксперты обследуют боеприпасы с целью установить их происхождение.

«Я всегда дома был, никогда в подвал не ходил. Сегодня тишина, поэтому я вышел в гараж. У нас двери все сломаны, невозможно зайти домой, окон нет. Все разбито», — сказал местный житель Гаврош.

Другой, проживающий в Степанакерте мужчина, показал Денису Кулаге ракету, которая рухнула на балкон и по счастливой случайности не взорвалась.

Журналист «Известий» отметил, что прошедшей ночью и в утренние часы в столице Карабаха было относительно спокойно. Несмотря на это, на городских окраинах уже вновь слышны звуки разрывающихся снарядов.

Эскалация армяно-азербайджанского конфликта, длящегося с 1988 года, возобновилась 27 сентября. Минобороны Азербайджана заявило об обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. По его данным, инцидент привел к жертвам среди мирного населения. По заявлению МО Армении, Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам».

В свою очередь, пресс-секретарь главы непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян заявил, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт. Он призвал население укрыться. Власти непризнанной НКР ввели военное положение. Глава непризнанной республики объявил сбор всех мужчин старше 18 лет.

Мировое сообщество призвало лидеров Армении и Азербайджана остановить конфликт и сесть за стол переговоров.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Нагорный Карабах стягиваются наемники из Ближнего Востока.