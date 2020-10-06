Путин заявил о готовности России снять санкции против Украины

Россия готова к снятию санкций против Украины, однако это зависит не от нее одной. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком. Трансляцию переговоров вел один из федеральных телеканалов.

По словам российского лидера, уже пора настраиваться на отмену ограничительных мер. При этом снять санкции с Киева в одиночку Москва не может.

«Специфика заключается в том, что не мы вводили санкции. Все, что мы делаем, мы делаем в ответ. <…> Тем не менее, готовиться к этому все равно нужно. Когда-то, надеюсь, это произойдет», — цитирует Путина ТАСС.

Глава государства также добавил, что в России рады тому, что на Украине появились политические силы, выступающие за нормализацию отношений с Москвой. В свою очередь, Медведчук отметил, что до 2020 года Россия была для Украины главным торговым партнером, но сейчас ситуация изменилась. По его словам, из-за санкций в его стране страдают и коммерческие предприятия, и рабочие.

«Мы со своей стороны, повторяю еще раз, будем делать все, что от нас зависит, для того, чтобы отношения восстанавливались», — заверил его российский лидер.

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