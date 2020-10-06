Путин заявил о готовности России снять санкции против Украины

|
Алина Потёмкина
35

При этом российский лидер подчеркнул, что это зависит не только от желания Москвы.

Путин заявил о готовности России снять санкции против Украины

Фото: ТАСС / Михаил Климентьев

Тема:
Украинский кризис

Россия готова к снятию санкций против Украины, однако это зависит не от нее одной. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком. Трансляцию переговоров вел один из федеральных телеканалов.

По словам российского лидера, уже пора настраиваться на отмену ограничительных мер. При этом снять санкции с Киева в одиночку Москва не может.

«Специфика заключается в том, что не мы вводили санкции. Все, что мы делаем, мы делаем в ответ. <…> Тем не менее, готовиться к этому все равно нужно. Когда-то, надеюсь, это произойдет», — цитирует Путина ТАСС.

Глава государства также добавил, что в России рады тому, что на Украине появились политические силы, выступающие за нормализацию отношений с Москвой. В свою очередь, Медведчук отметил, что до 2020 года Россия была для Украины главным торговым партнером, но сейчас ситуация изменилась. По его словам, из-за санкций в его стране страдают и коммерческие предприятия, и рабочие.

«Мы со своей стороны, повторяю еще раз, будем делать все, что от нас зависит, для того, чтобы отношения восстанавливались», — заверил его российский лидер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине рассказали, почему потеряли Крым.

Тема:
Украинский кризис
1 окт
ЕС включил в список санкций строителей Крымского моста и железнодорожников
30 сент
Зеленский уволил замглавы украинской делегации в группе по Донбассу
30 сент
Авиакатастрофа Ан-26 под Харьковом: ГБР не исключает версию теракта
27 сент
Украинских дипломатов возмутил российский Крым в новости от BBC о крушении Ан-26
27 сент
Харьковский губернатор рассказал о последних переговорах летчиков разбившегося Ан-26
26 сент
Киев увидел угрозу в укреплении сотрудничества России и Белоруссии
26 сент
Курсант чудом избежал гибели в авиакатастрофе Ан-26 под Харьковом
24 сент
Спецназ США пролетел на конвертопланах над Киевом — видео
24 сент
США не признали Лукашенко президентом Белоруссии
19 сент
Стало известно о рисках для Украины в случае остановки «Северного потока — 2»

Читайте также

+12° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
78.51
0.38 92.52
0.86
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:15
Путин проведет более десяти зарубежных бесед в свой день рождения
20:07
Сын Бориса Щербакова прокомментировал информацию о госпитализации актера
20:00
Путин заявил о готовности России снять санкции против Украины
19:45
Росприроднадзор выясняет обстоятельства прорыва дамбы в Бурятии
19:34
Взрывные выборы в Киргизии: Действующий президент заявил о попытке захвата власти
19:27
Соседка Софии Конкиной заявила, что почти не видела погибшую трезвой

Сейчас читают

Попугай раздора. Как бойфренд Конкиной расправился с птицей возлюбленной?
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 октября, для всех знаков зодиака
Зрители заподозрили тяжелую болезнь у Елены Малышевой

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок