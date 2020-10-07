«Патологическое похудение»: врач объяснил, как коронавирус помог Бабкиной, Ивлеевой и Нетребко скинуть вес

|
Татьяна Меркер
Эксклюзив 477

После излечения от COVID-19 многие селебрити похвастались своей фигурой.

Фото, видео: Instagram @ngbabkina, @nastyaivleeva, @anna_netrebko_yusi_tiago; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Эпидемия коронавирусной инфекции коснулась в том числе звезд российского шоу-бизнеса. Многие селебрити сообщили о заболевании своим поклонникам в социальных сетях и предупредели о важности использования средств защиты. Лечились от вируса знаменитости как в больнице, так и в домашних условиях, но кроме положительного теста на COVID-19, их объединяет и то, что после излечения они обнаружили приличный «минус в весе». Надежде Бабкиной, Анастасии Ивлеевой, Анне Нетребко и некоторым другим звездам, переболевшим коронавирусом, удалось добиться заветной цифры на весах.

Врач семейной медицины Юрий Ярошенко объяснил, почему вместе с вирусом у звезд уходят и килограммы и отметил, что во время болезни COVID-19 у большинства пациентов наблюдается потеря веса.

«Это очень энергозатратный процесс, который связан с потреблением энергии, углеводов, жиров и белков — этот процесс называется катаболизм», — пояснил терапевт.

Кроме того, он заявил, что потеря лишних килограммов таким образом «не прибавляет организму здоровья».

«Это такое паталогическое похудение, к которому организм пришел в силу очень серьезных затрат и потребностей, которые не восполнялись из вне», — подчеркнул Юрий Ярошенко.

Врач назвал главным симптомом заболевания отсутствие аппетита и резюмировал, что именно из-за этого селебрити избавились от лишних килограммов, чему теперь «так радуются».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что астролог Василиса Володина сделала прогноз о развитии пандемии коронавируса.

Тема:
Эпидемия коронавируса
6 окт
Макеева прокомментировала свое сообщение о госпитализации Шакурова
6 окт
Вирусолог рассказал о приближении России к плато по коронавирусу
6 окт
В Москве приостановят действие социальных карт школьников и пенсионеров
6 окт
«Планетарные циклы»: Василиса Володина сделала прогноз о развитии пандемии коронавируса
6 окт
Какие люди обладают врожденной защитой от коронавируса? — ответ Роспотребнадзора
5 окт
Зрители заподозрили тяжелую болезнь у Елены Малышевой
5 окт
«Коронованная Анна»: Семенович заболела коронавирусом
5 окт
В Кремле прокомментировали рост числа инфицированных коронавирусом в России
5 окт
Гинцбург рассказал о продолжительности иммунитета к коронавирусу
5 окт
Эпидемиолог назвал опасные по заражению коронавирусом места

Читайте также

+12° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
78.51
0.38 92.52
0.86
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:35
Сотни мастер-классов и творческих встреч: в Крыму завершился форум «Таврида»
7:30
«Целоваться со мной можно»: Лолита похвасталась, что перенесла коронавирус
7:26
Дорога в школу как страшный аттракцион: Что угрожает детям из уральского села на пути к знаниям
7:11
Тест по известным кинозлодеям: Угадаете их всех?
7:10
«Патологическое похудение»: врач объяснил, как коронавирус помог Бабкиной, Ивлеевой и Нетребко скинуть вес
6:55
Видео: Жилой дом загорелся ночью в Магнитогорске

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 октября, для всех знаков зодиака
«Никому не пожелаю»: звезда Comedy Woman показала обезображенное болезнью лицо
Соседка Софии Конкиной заявила, что почти не видела погибшую трезвой

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок