«Патологическое похудение»: врач объяснил, как коронавирус помог Бабкиной, Ивлеевой и Нетребко скинуть вес
После излечения от COVID-19 многие селебрити похвастались своей фигурой.
Фото, видео: Instagram @ngbabkina, @nastyaivleeva, @anna_netrebko_yusi_tiago; 5-tv.ru
Эпидемия коронавирусной инфекции коснулась в том числе звезд российского шоу-бизнеса. Многие селебрити сообщили о заболевании своим поклонникам в социальных сетях и предупредели о важности использования средств защиты. Лечились от вируса знаменитости как в больнице, так и в домашних условиях, но кроме положительного теста на COVID-19, их объединяет и то, что после излечения они обнаружили приличный «минус в весе». Надежде Бабкиной, Анастасии Ивлеевой, Анне Нетребко и некоторым другим звездам, переболевшим коронавирусом, удалось добиться заветной цифры на весах.
Врач семейной медицины Юрий Ярошенко объяснил, почему вместе с вирусом у звезд уходят и килограммы и отметил, что во время болезни COVID-19 у большинства пациентов наблюдается потеря веса.
«Это очень энергозатратный процесс, который связан с потреблением энергии, углеводов, жиров и белков — этот процесс называется катаболизм», — пояснил терапевт.
Кроме того, он заявил, что потеря лишних килограммов таким образом «не прибавляет организму здоровья».
«Это такое паталогическое похудение, к которому организм пришел в силу очень серьезных затрат и потребностей, которые не восполнялись из вне», — подчеркнул Юрий Ярошенко.
Врач назвал главным симптомом заболевания отсутствие аппетита и резюмировал, что именно из-за этого селебрити избавились от лишних килограммов, чему теперь «так радуются».
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