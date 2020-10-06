Путин допустил поставки российской вакцины от COVID-19 на Украину

Лидер политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в рамках встречи с президентом России Владимиром Путиным попросил рассмотреть возможность поставок российской вакцины от COVID-19 на территорию Украины. Об этом сообщает ТАСС.

По словам украинского политика, такой вопрос он ставит, чтобы граждане страны «в будущем были защищены». Глава российского государства подчеркнул, «такая возможность существует». Однако это нужно обсудить со специалистами из Украины, а также получить запрос Киева.

«Да, конечно, почему нет? Если мы с Белоруссией начали эту работу, то можем так же работать и с Украиной. Мы к этой работе готовы, несмотря ни на какие политические сложности», — сказал президент.

Медведчук признался в беседе с Владимиром Путиным, что он и его семья опробовали вакцину на себе, пока отдыхали в Крыму. При этом он уточнил, что никаких осложнений или побочных эффектов у него, а также супруги и сына не наблюдалось.

Ранее 5-tv.ru писал, что угроза коронавируса еще не отступила, заявлял президент России Владимир Путин.