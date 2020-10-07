Польша оштрафовала «Газпром» из-за «Северного потока — 2»

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Алина Потёмкина
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Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал «Газпром» на 7,6 миллиарда долларов. На фоне этого акции компании начали снижаться.

Польша оштрафовала «Газпром» из-за «Северного потока — 2»

Фото: ТАСС / Stefan Sauer, 5-tv.ru

Тема:
Северный поток — 2

Штраф в размере 7,6 миллиарда долларов наложило на компанию «Газпром» польское Управление по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) из-за участия в проекте строительства газопровода «Северный поток — 2». Кроме того, как сообщает ТАСС, штрафным санкциям подверглись еще пять компаний, участвующие в проекте.

Как сообщил глава управления организации Томаш Хрустный, теперь от сотрудничающих компаний требуется расторгнуть партнерский договор.

«В течение 30 дней после получения решения фирмы должны расторгнуть договор о строительстве», — сказал Хрустный.

Также он добавил, что компании могут оспорить решение в суде. По его словам, создание газопровода нарушает польское антимонопольное законодательство.

На фоне этого решения акции «Газпрома» начали снижаться. Такие данные приводит Московская биржа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дания выдала разрешение на эксплуатацию «Северного потока — 2».

Тема:
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