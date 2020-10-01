Дания выдала разрешение на эксплуатацию «Северного потока — 2»

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Светлана Александрова
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Использование трубопровода подразумевает выполнение ряда условий.

Дания выдала разрешение на эксплуатацию «Северного потока — 2»

Фото: www.globallookpress / Stefan Sauer

Тема:
Северный поток — 2

Энергетическое агентство Дании выдало разрешение на эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» на континентальном шельфе страны компании Nord Stream 2 AG. Соответствующая заявка была подана почти год назад — в ноябре 2019 года.

Как следует из документа, размещенного на официальном сайте агентства, разрешение будет действовать при условии соблюдения ряда условий, касающихся безопасности. В частности, использование трубопровода возможно только в том случае, если хотя бы одна из его линий прошла все испытания и получила необходимые разрешения, сообщает ФАН. Кроме того, должны выполняться все условия, прописанные в разрешении на строительство, которое было выдано в октябре 2019 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что против строительства газопровода «Северный поток — 2» выступила глава правительства Дании Метте Фредриксен. Несмотря на то, что год назад королевство выдало разрешение на строительство, она призвала начать новую дискуссию по этому вопросу.

Тема:
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