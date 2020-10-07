Анатолий Чубайс заразился коронавирусом
Глава «Роснано» пожаловался на невысокую температуру и кашель.
Фото: ТАСС / Кухмарь Кирилл
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс инфицирован коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Глава корпорации заявил, что сдал тест на COVID-19 после командировки и получил положительный результат.
«Есть небольшая температура и кашель. Перешел на самоизоляцию, но работоспособность полностью сохраняется», — написал Чубайс.
Политик уточнил, что сотрудники компании работают в удаленном режиме. Заразившись коронавирусом, глава «Роснано» «лишний раз убедился» в правильности решения перевести персонал на «удаленку».
«Нельзя недооценивать опасность, берегите себя, носите маски и перчатки. Всем здоровья», — добавил в конце сообщения государственный деятель.
Ранее 5-tv.ru писал, что российская вакцина от COVID-19 будет доступна всем. По заявлению Федеральной антимонопольной службы, стоимость одной дозы не превысит тысячи рублей.
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