Анатолий Чубайс заразился коронавирусом

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс инфицирован коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Глава корпорации заявил, что сдал тест на COVID-19 после командировки и получил положительный результат.

«Есть небольшая температура и кашель. Перешел на самоизоляцию, но работоспособность полностью сохраняется», — написал Чубайс.

Политик уточнил, что сотрудники компании работают в удаленном режиме. Заразившись коронавирусом, глава «Роснано» «лишний раз убедился» в правильности решения перевести персонал на «удаленку».

«Нельзя недооценивать опасность, берегите себя, носите маски и перчатки. Всем здоровья», — добавил в конце сообщения государственный деятель.

Ранее 5-tv.ru писал, что российская вакцина от COVID-19 будет доступна всем. По заявлению Федеральной антимонопольной службы, стоимость одной дозы не превысит тысячи рублей.