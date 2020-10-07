Российская вакцина от COVID-19 будет доступна всем

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По заявлению Федеральной антимонопольной службы, стоимость одной дозы не превысит тысячи рублей.

Фото, видео: Depositphotos / videoforyou0304ж 5-tv.ru

Тема:
Вакцина от COVID-19

Российская вакцина от коронавируса будет доступна всем. Стоимость одной дозы не превысит тысячи рублей. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе. К тому же, в будущем цена на препарат может еще снизиться — это будет зависеть от ситуации на рынке.

Между тем, главной причиной очередной вспышки заболевания COVID-19 в Москве столичные власти считают тотальное несоблюдение масочного режима и безопасной дистанции. За время летних отпусков, когда обстановка улучшилась, люди стали возвращаться к привычному образу жизни и забыли про маски с перчатками. По словам московских чиновников, дальнейшие решения по борьбе с коронавирусом во многом будут зависеть от дисциплинированности граждан.

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Такого же мнения придерживаются и в администрации Петербурга. Рост заболеваемости COVID-19 в Северной столице власти не считают критическим. Но медики готовы в случае необходимости развернуть дополнительные койки для инфицированных.

В Северной столице выявлено 450 новых случаев, в Москве — свыше трех тысяч. Всего за последние сутки коронавирусом в России заразились более 11 тысяч граждан. Шесть с половиной тысяч человек выздоровели.

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