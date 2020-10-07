Роспотребнадзор: осенью коронавирус все больше выявляется у пожилых

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Валентин Черников
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Глава ведомства Анна Попова рассказала о «плохом признаке» текущего сезона пандемии.

Роспотребнадзор: осенью коронавирус все больше выявляется у пожилых

Фото: ТАСС / Михаил Терещенко

Тема:
Эпидемия коронавируса

Коронавирусная инфекция в осенний период все больше выявляется у пожилых людей в России. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеведущей Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1».

«В осеннем сезоне все больше вовлекаются люди старше 60 лет. И это плохой признак. В основном болеют люди от 30 до 49 лет, самая высокая заболеваемость», — отметила руководитель ведомства.

Попова объяснила, что назвала такую тенденцию «плохим признаком», поскольку люди пенсионного возраста в силу ослабленного здоровья чаще всего переносят заболевание в более тяжелой форме.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Роспотребнадзоре назвали условие введения новых ограничений из-за COVID-19. Замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Наталья Пшеничная ответила, при каком сценарии следует ожидать ужесточения антивирусных мер.

Тема:
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