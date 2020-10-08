«Мы победим заразу!» — голая Семенович в ванне рассказала, как лечит коронавирус

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Анастасия Шадская
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Певица заразилась некоторое время назад, но не сразу решилась рассказать обо всем фанатам.

Фото, видео: Instagram @ann_semenovich

Тема:
Эпидемия коронавируса

Певица и актриса Анна Семенович выложила жаркие сторис прямо из пенной ванны у себя дома. Больная коронавирусом звезда рассказала подписчикам в Instagram, как проходит ее самоизоляция.

«Болеть ковидом — это не значит быть замарашкой. Сегодня появились силы и я решила принять свою любимую ванну с солью», — поделилась она, сидя в воде полностью обнаженной.

Семенович поведала, что до недавнего времени ее сил не хватало на водные процедуры и мытье головы. Она связала это с общим улучшением состояния.

«Так что я думаю, что уже иду на поправку. Я в это верю, я это знаю, — заявила она фанатам на видео. — 9-го числа придут брать тест, я уверена, что он будет отрицательным».

Позже Семенович разметила и отдельный пост на эту тему. Она много времени читает новости и исследования на тему коронавируса, поэтому поделилась последними выводами на тему. Она сопроводила полезную информацию откровенным фото все в той же ванне с пеной — на сей раз грудь прикрывала только перчатка-мочалка.

«Я чувствую вашу силу и любовь, и мне стало гораздо легче! <…> Мы победим эту заразу!», — написала она.

Instagram @ann_semenovich

Подписчики знаменитости сразу пришли в комментарии со словами поддержки и советами по поводу лечения.

«Анна, ванну, наверное, нежелательно принимать при заболевании, доктора не рекомендуют…»;

«Не раскисать. Вы это не умеете»;

«Сам через это прошел, знаю какая коварная инфекция!» — написали они.

Анна Семенович заболела коронавирусом еще некоторое время назад. Тогда она винила во всем простуду, но позже оказалось, что пандемия настигла и ее. До 12 октября она должна находиться на самоизоляции дома.

Ранее 5-tv.ru приводил рассказы Анны Семенович о том, как она борется с COVID-19.

Тема:
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