«Мы победим заразу!» — голая Семенович в ванне рассказала, как лечит коронавирус
Певица заразилась некоторое время назад, но не сразу решилась рассказать обо всем фанатам.
Фото, видео: Instagram @ann_semenovich
Певица и актриса Анна Семенович выложила жаркие сторис прямо из пенной ванны у себя дома. Больная коронавирусом звезда рассказала подписчикам в Instagram, как проходит ее самоизоляция.
«Болеть ковидом — это не значит быть замарашкой. Сегодня появились силы и я решила принять свою любимую ванну с солью», — поделилась она, сидя в воде полностью обнаженной.
Семенович поведала, что до недавнего времени ее сил не хватало на водные процедуры и мытье головы. Она связала это с общим улучшением состояния.
«Так что я думаю, что уже иду на поправку. Я в это верю, я это знаю, — заявила она фанатам на видео. — 9-го числа придут брать тест, я уверена, что он будет отрицательным».
Позже Семенович разметила и отдельный пост на эту тему. Она много времени читает новости и исследования на тему коронавируса, поэтому поделилась последними выводами на тему. Она сопроводила полезную информацию откровенным фото все в той же ванне с пеной — на сей раз грудь прикрывала только перчатка-мочалка.
«Я чувствую вашу силу и любовь, и мне стало гораздо легче! <…> Мы победим эту заразу!», — написала она.
Подписчики знаменитости сразу пришли в комментарии со словами поддержки и советами по поводу лечения.
«Анна, ванну, наверное, нежелательно принимать при заболевании, доктора не рекомендуют…»;
«Не раскисать. Вы это не умеете»;
«Сам через это прошел, знаю какая коварная инфекция!» — написали они.
Анна Семенович заболела коронавирусом еще некоторое время назад. Тогда она винила во всем простуду, но позже оказалось, что пандемия настигла и ее. До 12 октября она должна находиться на самоизоляции дома.
Ранее 5-tv.ru приводил рассказы Анны Семенович о том, как она борется с COVID-19.
- 7 окт
- Роспотребнадзор: осенью коронавирус все больше выявляется у пожилых
- 7 окт
- В Петербурге около 200 детей от суррогатных матерей казались без родителей
- 7 окт
- Анатолий Чубайс заразился коронавирусом
- 7 окт
- В Кремле оценили необходимость новых мер поддержки бизнеса
- 7 окт
- Как не пропустить признаки тяжелого развития COVID-19? — объясняет инфекционист
- 7 окт
- «Патологическое похудение»: врач объяснил, как коронавирус помог Бабкиной, Ивлеевой и Нетребко скинуть вес
- 6 окт
- Макеева прокомментировала свое сообщение о госпитализации Шакурова
- 6 окт
- Вирусолог рассказал о приближении России к плато по коронавирусу
- 6 окт
- В Москве приостановят действие социальных карт школьников и пенсионеров
- 6 окт
- «Планетарные циклы»: Василиса Володина сделала прогноз о развитии пандемии коронавируса
Читайте также
88%
-0.42 91.81
-0.71
Нашли ошибку?