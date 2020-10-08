Армения продолжает принимать беженцев из Нагорного Карабаха
Азербайджанские силы возобновили обстрел столицы непризнанной республики.
Фото, видео: ТАСС / Багдасарян Ваграм, 5-tv.ru
В столице Карабаха слышны взрывы. Азербайджанские силы после четырех часов перерыва вновь обстреливают Степанакерт. До этого атака не прекращалась всю ночь. В непризнанной республике завили о 30 погибших за последние стуки. Сейчас жители Армении всей страной помогают тем, кто остался без крыши над головой.
Из Карабаха в сторону Еревана едут колонны с женщинами и детьми — люди спасаются от войны и верят, что конфликт скоро закончится. Пострадавших размещают в гостиницах и пансионатах, привозят все самое необходимое. Корреспондент МИЦ «Известия» Станислав Григорьев находится сейчас в Армении. Подробности в репортаже.
Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе возобновилась 27 сентября. Территориальный спор за непризнанную республику между Арменией и Азербайджаном начался еще в феврале 1988 года, когда НКР объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Это закончилось вооруженным противостоянием, в результате чего Баку потерял контроль еще и над семью прилегающими к нему районами.
Переговоры по мирному урегулированию конфликта проводится во главе с тремя сопредседателями в рамках Минской группы ОБСЕ — Россией, США и Францией. При этом Азербайджан настаивает на сохранении территориальной целостности, а Армения защищает интересы непризнанной республики, поскольку НКР не является стороной переговоров.
Ранее 5-tv.ru писал, что Баку заявил об обстреле Арменией сел вокруг Нагорного Карабаха.
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