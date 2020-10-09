«Прятаться бесполезно»: звезда «Кухни» переболел «тяжеленным» коронавирусом

Михаил Тарабукин поделился со своими подписчиками в Instagram новостями о выздоровлении после коронавируса. Оказалось, что исполнителю роли Феди в сериале «Кухня» пришлось нелегко во время болезни.

«Хотите экстремальный рецептик, как скинуть несколько килограммов, помолодеть и начисто отбить охоту к алкоголю и кофе с утра? Надо всего лишь пару недель проваляться с тяжеленной формой COVID-19», — написал актер.

Последний раз в соцсетях 39-летний артист появлялся еще 20 сентября. Видимо, такой перерыв был связан как раз с болезнью. По словам Тарабукина, ему было непросто: двусторонняя вирусная пневмония, высокая температура, отсутствие обоняния. На фото, приложенном к посту, видно, что актер сильно осунулся.

Тарабукин предупредил фанатов, что всем необходимы «здоровье и антитела».

«Всем легкой формы, друзья. Бегать от этого бесполезно, прятаться от этого бесполезно, все бесполезно, это с нами очень надолго», — резюмировал артист.

Instagram @mihail_tarabukin

В комментариях Тарабкуину пожелали скорейшего восстановления. Многие поделились и своими историями.

«Носи маску! Вирус еще не кончился»;

«Тоже перенесла эту заразу со всеми симптомами…»;

«Здоровьечка несокрушимого»;

«Михаил, здоровья вам! А лишние кило лучше уж диетой и ходьбой скидывать», — написали они.

Михаил Тарабукин известен многим по роли Феди в сериале «Кухня». Его последняя работа — детективный сериал «Фантом» — вышла на телеэкраны в 2019 году.

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