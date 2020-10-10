«Его интересовало лишнее горючее»: любовница Картрайта об отношении рэпера к наркотикам

Любовница рэпера Энди Картрайта Надежда Романенко рассказала об отношении музыканта к наркотикам. В интервью 5-tv.ru девушка подчеркнула, что музыкант работал исключительно на трезвую голову, а наркотики он никогда не употреблял. По ее словам, ему «абсолютно не нужно было каких-то допингов».

«Алкоголем справлялся со всем этим напастьем семьи. Да какие наркотики? Я не видела. Он никак к этому не относился, он с Украины, там нет наркотиков. Это в Петербурге может быть есть такие пристрастные люди. У них все по-другому. Они на Украине хорошие люди, верующие, добрые, начитанные. Он из благополучной семьи, у него мама педагог. И всегда, насколько я знаю, наркотики — табу для него», — рассказала она.

По ее словам, Картрайт был из тех, кто предпочитал выпить. На вопрос, как музыканту удавалось избегать запрещенных веществ, учитывая постоянное вращение в творческих и рэп-кругах, где такое может быть популярно, Романенко заявила, что артисту это не было нужно.

«Я знала всех его друзей и знала, что его интересует. Его интересовало лишнее горючее и все», — отметила Надежда.

Помимо этого, она высказала свое мнение относительно версии вдовы рэпера Марины Кохал. Та утверждает, что музыкант умер из-за передозировки наркотиков и решила избавиться от его тела, чтобы сохранить о музыканте светлую память. Расчленила она его подручными средствами, «имеющимися дома». Девушка заявила, что не верит словам жены музыканта.

«Конечно нет. Абсолютно нет. Она что-то выдумала, дабы все в это поверили. Ну, кто знает, тот не поверит», — объяснила она.

Находясь на допросе в полиции после смерти рэпера Надежда Романенко рассказывала, что в последний раз она и Картрайт виделись перед началом самоизоляции. 20 марта девушка уехала в Пензу, и их общение продолжилось только в переписке. Последнее сообщение рэпер написал своей любовнице ночью 25 июля.

При этом Романенко утверждала, что с телефона музыканта в этот день пришло еще одно послание, но его автором, по словам девушки, была уже Кохал, хотя и пыталась при этом выдавать себя за собственного мужа. 30 июля из СМИ Надежда Романенко узнала о смерти рэпера.

Энди Картрайт (настоящее имя Александр Юшко — Прим. ред.) — рэпер родом из Украины. Он переехал в Петербург, где принимал участие в рэп-баттлах, преимущественно Versus Battle. На счету музыканта восемь студийных альбомов.

Останки Энди Картрайта были обнаружены в квартире на Невском проспекте в Петербурге, где проживал последние годы музыкант с женой. По словам жены рэпера, он умер от передозировки наркотиков. Чтобы скрыть якобы бесславную смерть супруга, Марина Кохал решила расчленить его тело.

После этого безутешная вдова планировала избавиться от останков и заявить о пропаже благоверного. Однако после того, как тело музыканта было расчленено, весь прежний пыл Марина Кохал подрастеряла и обратилась за помощью к адвокату. Последняя и сообщила о трупе правоохранителям.

31 июля 2020 года 36-летней Марине Кохал предъявили обвинение в убийстве собственного супруга. Его останки были обнаружены в квартире на Невском проспекте в Петербурге. Вдова утверждала, что решилась на расчленение тела, чтобы скрыть факт его смерти в результате употребления наркотиков, и постирала внутренности мужа якобы для того, чтобы избавиться от неприятного запаха. При этом в организме мужчины эксперты не обнаружили следов запрещенных веществ.