«Иди домой к жене»: как любовница Картрайта отказалась от предложения руки и сердца

Любовница Александра Юшко, который был известен как рэпер Энди Картрайт, Надежда Романенко в эксклюзивном интервью 5-tv.ru призналась, что музыкант весной этого года сделал ей предложение руки и сердца, предварительно пообещав ей развестись с супругой Мариной Кохал. Девушка рассказала, что отказала ему фразой «Иди домой к жене».

«Я желала ему добра», — отметила Надежда.

Затем она объяснила, что сама выросла в неполной семье, а Картрайт очень любил своего сына. При этом на глазах девушки не было такого примера счастья в семье.

«Детям очень тяжело расти в разлуке одного или другого (родителя — Прим. ред.). Насколько сейчас Ефиму тяжело, я понятия не имею. Представить не могу, потому что он уже не увидит одного из… А лучше чтобы он вообще никого не видел из этой семьи. И очень странно, что опека не занялась этим вопросом. Почему мать Марина, которая не принимала непосредственное участие к этому страшному событию, воспитывает сейчас ребенка. Почему она на свободе? Почему с ней не работают следователи. Почему вот это вот все так сошло с рук? Это страшное преступление. Она сейчас рядом с ребенком», — заявила девушка.

Стоит отметить, что на самом деле Марина Кохал заключена под стражу. Мера была продлена петербургским судом до 30 октября. При этом общий ребенок вдовы и ее покойного супруга живет сейчас с бабушкой.

Также девушка подчеркнула, что не хотела бы, чтобы рэпер расходился со своей супругой.

«Я не думала об этом. Честное слово. В глубине души я понимала, что он несчастлив. И когда уже у них либо закончится все, либо образумится… Я не думала об этом, я уехала в момент коронавируса, не писала, не звонила. Знала, что он дома, его никуда не выпускают. Около двух месяцев он просидел дома. Конечно, пару раз написал мне о своей жизни, моей поинтересовался. С учетом того, что он сделал мне предложение перед отъездом, я проводила время вдали от Санкт-Петербурга понимая, что я могу разрушить чью-то семью и не спешила сюда. Хотя, надо было», — отметила Романенко.

Находясь на допросе в полиции после смерти музыканта Надежда Романенко рассказывала, что последнее сообщение рэпер написал любовнице ночью 25 июля. После последовало еще одно SMS, но его автором, как утверждает девушка, была уже Марина Кохал. А 30 июля Надежда Романенко из СМИ узнала о смерти рэпера.

Энди Картрайт (настоящее имя Александр Юшко — Прим. ред.) — рэпер родом из Украины. Он переехал в Санкт-Петербург, где занимался музыкой и принимал участие в рэп-батлах. Чаще всего его можно было услышать на Versus Battle. За свою жизнь музыкант успел выпустить восемь студийных альбомов.

Останки музыканта были найдены в квартире на Невском проспекте в Северной столице, где проживал Картрайт вместе со своей супругой. По словам жены рэпера, тот скончался от передозировки наркотиками. Затем, чтобы скрыть якобы бесславную смерть рэпера, Кохал решилась на расчленение.

После безутешная вдова планировала избавиться от останков и заявить о пропаже Юшко. Однако после расчленения Марина решила обратиться к адвокату за помощью, которая и рассказала все правоохранителям.

Так, 31 июля 2020 года 36-летней Марине Кохал предъявили обвинение в убийстве супруга. Как выяснило следствие, вдова постирала все внутренности мужа после расчленения, чтобы избавиться от неприятного запаха. Несмотря на причину скрыть смерть мужа от передозировки, в организме мужчины эксперты не обнаружили следов запрещенных веществ.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что любовница Картрайта рассказала об отношении рэпера к наркотикам.