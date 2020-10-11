«Он уже лежал в холодильнике»: любовница Картрайта рассказала об общении с женой рэпера
При последней беседе супруга музыканта посоветовала девушке искать себе партию в Tinder.
Фото, видео: ВКонтакте @Энди Картрайт, 5-tv.ru
Жена расчлененного рэпера Энди Картрайта (настоящее имя Александр Юшко — Прим. ред.) Марина Кохал трижды звонила его поклоннице, которая после смерти мужчины заявила о себе как о любовнице артиста. Подробности общения с супругой покойного девушка, Надежда Романенко, раскрыла в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.
По ее словам, Марина Кохал хотела отвадить ее от своего мужа. Причем напрямую про то, что ей известно об их связи, женщина не говорила, но в одном из разговоров сделал очень жирный намек.
«Отвести меня от него хотела. Может, выяснить что-то. Она же психолог, ей было интересно, как я отреагирую на те или иные вопросы. Открыто она не говорила (что знает о связи мужа — Прим. ред.), она последнее, что сказала, это был намек. „Надь, а может ты в Tinder зарегистрируешься? Там, говорят, можно хорошую партию составить. Там иностранцы есть, всякие полезные люди“. Я говорю: „Слушай, у меня много внимания — я работаю в цветочной сфере, мне абсолютно не интересно это“» — поведала Романенко.
В общении с вероятной соперницей Кохал не жаловалась, а скорее издевалась над мужем, стараясь выставить его в крайне невыгодном свете, вспоминала девушка.
«Она никогда не говорила, что он плохо к ней относится. Она всегда говорила, что он какой-то не такой… Пыталась его как бы высмеять, унизить по-мужски», — заметила она.
Всего звонков на номер Надежды от Марины было три. Зато последний был сделан особенно цинично — уже после смерти Картрайта.
«Позвонила один раз на мой день рождения, в прошлом году. Один раз перед 8 марта, 7 марта это было, этого года. И третий раз мы с ней общались по телефону в день моего приезда, когда я хотела его увидеть, а в ответ я услышала, что он гуляет. Гуляет где-то здесь, на улице, во дворе. А он уже у нее был в холодильнике», — рассказала Надежда Романенко.
Говорить о чувствах к покойному ей сложно. Делать признания в любви — тем более. Поэтому то, что было между Надеждой и Картрайтом, девушка описывает как «духовную связь».
«Да (я его любила — Прим. редл.). Он? Я не могу отвечать за умершего человека… Я считаю, что мы знали о нашей духовной связи и эмоциях, которые доставляли друг другу, даже просто присутствием рядом», — заключила любовница Картрайта.
Останки Энди Картрайта были обнаружены в квартире на Невском проспекте в Петербурге, где проживал последние годы музыкант с женой. По словам жены рэпера, он умер от передозировки наркотиков. Чтобы скрыть якобы бесславную смерть супруга, Марина Кохал, предположительно, решила расчленить его тело.
После этого безутешная вдова планировала избавиться от останков и заявить о пропаже благоверного. Однако после того, как тело музыканта было расчленено, весь прежний пыл Марина Кохал подрастеряла и обратилась за помощью к адвокату. Последняя и сообщила о трупе правоохранителям.
31 июля 2020 года 36-летней Марине Кохал предъявили обвинение в убийстве собственного супруга. Предварительная экспертиза не нашла в останках музыканта следов наркотиков.
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