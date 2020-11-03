«Мир накроет хворь»: пророчество Ванги начинает сбываться?

На фоне ухудшения эпидемиологической обстановки в мире многие вспомнили старое пророчество слепой предсказательницы из Болгарии Ванги. Раньше его не воспринимали всерьез, но пандемия показала — зря.

«Мир накроет страшная хворь…», — звучит пророчество.

Ранее его уже пытались привязать к чему-то, но не получалось. Проблема пророчеств Ванги в том, что их обычно расшифровывают уже после того, как несчастье произошло, сообщил «Взгляд Царьграда».

Есть проблема и трактовки предсказаний. Например, зимой близкий друг Ванги Сергей Косторной говорил, что речь в этой строке идет о некой модификации чумы. Но коронавирус оказался совсем другим заболеванием, а вспышка бубонной чумы в Монголии не смогла распространиться на всю планету.

Вместе с этим пророчеством вспоминают и ее мнение о будущем России. Оно будет светлым, а все ее противники потерпят неудачу. Поэтому некоторые считают, что пандемия коронавируса обрушилась на мир, как кара в ответ на санкции США в адрес РФ.

При жизни Ванга точно предсказала гибель «Курска», теракт 11 сентября в Нью-Йорке, развал Советского Союза и смерть Сталина, а также многое другое. А вот ее пророчества про вымирание Европы к 2016 году и Третью мировую войну в 2010 году были ошибочными или неверно истолкованными. В советское время полагали, что точность слов болгарской ясновидящей составляла не менее 70%.

Ранее 5-tv.ru писал, какой пророчество Ванги касается России в 2021 году.