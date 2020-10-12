СК проводит проверку после публикации с пожеланиями смерти российскому журналисту

Следственный комет начал проверку по факту публикации, появившейся на одном из информационных порталов, где Садат Гулиев в своем Telegram-канале пожелал смерти российскому военному корреспонденту Семену Пегову.

Данные действия могут быть направлены возбуждение ненависти, либо вражды.

Российский военный журналист Семен Пегов в своих репортажах освещал конфликт в Нагорном Карабахе.