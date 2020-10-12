СК проводит проверку после публикации с пожеланиями смерти российскому журналисту
Данные действия, по мнению правоохранителей, могут быть направлены на возбуждение ненависти, либо вражды.
Фото: Известия / Зураб Джавахадзе
Следственный комет начал проверку по факту публикации, появившейся на одном из информационных порталов, где Садат Гулиев в своем Telegram-канале пожелал смерти российскому военному корреспонденту Семену Пегову.
Данные действия могут быть направлены возбуждение ненависти, либо вражды.
Российский военный журналист Семен Пегов в своих репортажах освещал конфликт в Нагорном Карабахе.
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