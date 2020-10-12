Глава РФПИ рассказал о значении испытаний вакцины «Спутник V» в ОАЭ

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Алина Потёмкина
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ОАЭ стали первой ближневосточной страной, где исследуют российскую разработку.

Фото, видео: ТАСС / Ахметов Вадим; РФПИ

Тема:
Вакцина от COVID-19

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) рассказали о начале третьей фазы клинических испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Этот важный шаг в развитии отечественной медицины прокомментировал гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Вакцина «Спутник V», по его словам, была разработана на базе исследований аденовируса, которые велись в России долгие годы. И успех этих работ уже был признан на международном уровне. Нынешние испытания — лишь часть того, что делают отечественные ученые при тесном контакте со своими зарубежными коллегами.

«Спутник» — это вакцина, основанная на аденовирусе, который схож со всеми живыми организмами. Мы думаем, что это самая надежная и безопасная платформа, это было протестировано на протяжении десятилетий в России, а также заграницей. Например, американская армия с 1971 года использует вакцину аденовируса человека для всех призывников. И мы уже провели первую и вторую фазы испытаний. В России также существует пострегистрационное испытание, которое проводится более чем на 40 000 человек. И мы также начали третью фазу испытаний в Белоруссии, в Венесуэле, и сегодня очень важный день для нас, потому что мы получили одобрение для начала третьей фазы испытаний в Арабских Эмиратах, которые являются хорошими друзьями России и хорошими партнерами России», — рассказал Дмитриев.

Он поделился интересным случаем, который произошел в столице ОАЭ с одним из участников программы добровольной вакцинации «Спутником V». По его словам, после прививки у мужчины старше 70 лет было выявлено очень высокое количество антител к COVID-19. Это большая редкость для возрастных пациентов. Эффект российской вакцины произвел на местных ученых очень сильное впечатление, заметил Дмитриев.

«И тот факт, что он старше 70 лет, и уровень его антител больше десяти, действительно впечатляет. Некоторые ваши ученые и врачи уже смогли почувствовать силу российской вакцины. И мы уверены, что работая вместе над клиническими испытаниями, они смогут лучше изучить нашу вакцину, и они увидят, насколько она эффективна и безопасна», — заметил глава РФПИ.

Добавим, что медицинские исследования вакцины в ОАЭ будут проводиться при поддержке ведущего поставщика лабораторных услуг в стране — PureHealth. Кроме того, контролировать их будет департамент здравоохранения Абу-Даби и местный Минздрав. Обработкой медицинских протоколов займется государственная компания Абу-Даби по управлению госпиталями Abu Dhabi Health Services Company (SEHA).

Также итоги испытаний планируется объединить с результатами пострегистрационных исследований в России. В настоящий момент такие испытания проходят в Москве — в них принимают участие 40 тысяч добровольцев. Промежуточные результаты будут опубликованы в ноябре текущего года.

Результаты первых двух фаз испытаний уже были опубликованы в ведущем медицинском журнале The Lancet. Они показали, что препарат дает устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ у 100% добровольцев. При этом вакцина не имеет серьезных побочных явлений. Кроме того, исследования «Спутника V» в рамках третьей фазы проходят в самой России, а также в Белоруссии.

Ранее проведение исследований в ОАЭ обсудил в ходе телефонного разговора с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом Аль Нахайяном президент России Владимир Путин. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства. Он отметил важность совместных усилий в борьбе с COVID-19.

«Спутник V» — первая в мире вакцина от коронавируса, она была зарегистрирована в России. Разработкой занимался центр Роспотребназдора «Вектор» и НИИ имени Гамалеи. Также Россия ведет работу над созданием других вакцин от COVID-19. Одна из них идет в центре имени Чумакова. Ранее 5-tv.ru сообщал, когда начнется применение второй российской вакцины от коронавируса.

Тема:
Вакцина от COVID-19
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