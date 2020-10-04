Названы сроки применения новой вакцины от коронавируса центра Чумакова
Использовать препарат против COVID-19 планируется сразу после окончания клинических испытаний.
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Директор центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов назвал сроки выпуска новой вакцины от коронавируса. По его словам, применять препарат планируется сразу после окончания клинических исследований.
«Планируем завершить клинику в ноябре», — пояснил ученый ТАСС.
Ранее Минздрав России выдал разрешение на проведение клинических испытаний второй отечественной вакцины от COVID-19. Ее разработали в научном центре имени Чумакова. В исследованиях примут участие больше трех тысяч добровольцев — это минимум, чтобы соблюсти требования Всемирной организации здравоохранения, который позволит получить достоверные данные об эффективности препарата.
Первая в мире вакцина была разработана центром Роспотребназдора «Вектор» и НИИ имени Гамалеи. Она получила название «Спутник V».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что клинические исследования вакцины против COVID-19 центра «Вектор» завершены.
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