«Улучшает выносливость»: бойцы UFC о сексе перед боем

Спортсменки Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) развеяли миф о том, что секс накануне соревнований вреден для бойцов. На своем YouTube-канале журналист Джеймс Линч опубликовал интервью с 25-летней канадкой Джиллиан Робертсон и 27-летней бразильянкой Маккензи Дерн. Девушки единодушно заявили, что никак не связывают сексуальную активность с результативностью в октагоне.

«У нас с мужем нет проблем по этому поводу перед боем. Мы чувствуем себя спокойно и хорошо, ведь можно прекрасно провести ночь, а на следующий день выдать классный поединок. И, кстати, потом отпраздновать», — сказала Маккензи Дерн.

Instagram @mackenziedern

Ее коллега также сомневается в распространенной теории. Робертсон отметила, что часто слышала о якобы негативном влиянии секса непосредственно перед выходом на ринг, но сама в это не верит.

«Вокруг бокса и MMA столько мифов развелось в последнее время… Не знаю, есть ли какие-то научные подтверждения такой теории. Однако мне кажется, что сейчас многие реально воспринимают это как факт. Уж слишком часто мы слышим об этом», — считает Робертсон.

Instagram @savage_ufc

Представитель мужской части ассоциации Колби Ковингтон поддержал девушек и добавил, что даже считает секс полезной частью спортивной подготовки. Тем не менее он предостерег спортсменов от чрезмерного энтузиазма в постели.

«В спальне определенно стоит выиграть пару раундов. Это улучшает выносливость и кардио. Да, немного тестостерона теряется, но он вновь накопится в следующий раз. Думаю, в этом вопросе не стоит торопиться. Может быть, делать это не каждый день, а пережидать неделю — две. Конечно, за утверждением о важности воздержания стоит какое-то научное обоснование, но я ведь кардио-король, поэтому могу выигрывать раунды и в спальне», — похвастался Ковингтон.

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