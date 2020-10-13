«Улучшает выносливость»: бойцы UFC о сексе перед боем

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Оксана Тарасова
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Представительницы прекрасной половины UFC — Абсолютного бойцовского чемпионата — рассказали, можно ли предаваться любви накануне соревнований.

«Улучшает выносливость»: бойцы UFC о сексе перед боем

Фото: Depositphotos / Y-Boychenko

Спортсменки Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) развеяли миф о том, что секс накануне соревнований вреден для бойцов. На своем YouTube-канале журналист Джеймс Линч опубликовал интервью с 25-летней канадкой Джиллиан Робертсон и 27-летней бразильянкой Маккензи Дерн. Девушки единодушно заявили, что никак не связывают сексуальную активность с результативностью в октагоне.

«У нас с мужем нет проблем по этому поводу перед боем. Мы чувствуем себя спокойно и хорошо, ведь можно прекрасно провести ночь, а на следующий день выдать классный поединок. И, кстати, потом отпраздновать», — сказала Маккензи Дерн.

Instagram @mackenziedern

Ее коллега также сомневается в распространенной теории. Робертсон отметила, что часто слышала о якобы негативном влиянии секса непосредственно перед выходом на ринг, но сама в это не верит.

«Вокруг бокса и MMA столько мифов развелось в последнее время… Не знаю, есть ли какие-то научные подтверждения такой теории. Однако мне кажется, что сейчас многие реально воспринимают это как факт. Уж слишком часто мы слышим об этом», — считает Робертсон.

Instagram @savage_ufc

Представитель мужской части ассоциации Колби Ковингтон поддержал девушек и добавил, что даже считает секс полезной частью спортивной подготовки. Тем не менее он предостерег спортсменов от чрезмерного энтузиазма в постели.

«В спальне определенно стоит выиграть пару раундов. Это улучшает выносливость и кардио. Да, немного тестостерона теряется, но он вновь накопится в следующий раз. Думаю, в этом вопросе не стоит торопиться. Может быть, делать это не каждый день, а пережидать неделю — две. Конечно, за утверждением о важности воздержания стоит какое-то научное обоснование, но я ведь кардио-король, поэтому могу выигрывать раунды и в спальне», — похвастался Ковингтон.

Знаменитый боксер Мухаммед Али, прозванный Величайшим, придерживался другой позиции и считал, что любовные утехи перед соревнованием губят здоровую спортивную агрессию и снижают шансы на победу. Пожалуй, личный опыт у всех разный, и стоит доверять себе и своему тренеру.

Ранее 5-tv.ru сообщал о предстоящем бое россиянина Мурата Гассиева и американца Кевина Джонсона за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBA International. Несмотря на дерзкие заявления Джонсона и угрозы «надрать задницу», большинство российских экспертов предрекают победу земляку, так как он намного моложе соперника и отличается высокой скоростью и точностью ударов. Гассиев в ответ на угрозу сказал задире, что свое слово скажет на ринге.

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