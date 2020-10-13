Роспотребндзор: Меры борьбы с COVID-19 не заблокируют экономику
Глава ведомства Анна Попова заявила, что в России не планируется закрытие предприятий в связи с коронавирусом.
Фото: РИА Новости / Алексей Куденко
Глава Роспотребнадзора Анна Попова опровергла предположения о закрытии предприятий в стране из-за коронавируса. На конференции в РАНХиГС она заявила, что меры по предотвращению распространения COVID-19 не повлияют на экономику и работу компаний.
«Несмотря на то, что видим цифры прироста, мы сегодня в РФ не говорим о блокировании экономики, приостановлении каких-то действий, предприятий, каких-то секторов экономики, потому что на сегодняшний день смысла в этом не видим», — цитирует Попову «Интерфакс».
По ее мнению, несмотря на взлет количества инфицированных коронавирусом россиян, обстановка в стране куда лучше, чем в других странах — Израиле, Бельгии, Нидерландах, Великобритании, Франции и Испании. Если среднесуточные показатели выявленных случаев в России не так высоки — восемь человек на 100 тысяч населения — то в других государствах минимальная цифра 22.
По этому поводу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что новейшие протоколы лечения и обеспеченность местами для размещения пациентов позволяют обеспечивать максимально быстрое выздоровление. Благодаря этому речи о локдауне говорить не приходится.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в мире был зафиксирован первый смертельный случай повторного заражения COVID-19.
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