Российский ученый-медик назвал сроки жизни антител к коронавирусу

До пятой части переболевших коронавирусом теряют антитела уже через пару месяцев. Такую информацию озвучил в телеэфире директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян.

«Примерно 15-20% из числа переболевших теряют антитела. Иммунная система отреагировала небольшим уровнем антител и через месяц-два от этих антител не осталось и следа», — цитирует Тотоляна ТАСС.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, ученые из США и Канады обнародовали результаты исследований, которые показали, что антитела к COVID-19 остаются в организме как минимум три месяца после болезни. Сколько держится иммунитет после вакцинирования зарегистрированными российскими препаратами «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», пока неизвестно.