Российский ученый-медик назвал сроки жизни антител к коронавирусу
Ранее медики из США и Канады сообщали, что иммунитет к COVID-19 сохраняется не менее трех месяцев.
Фото: ТАСС / MAXIM SHIPENKOV
До пятой части переболевших коронавирусом теряют антитела уже через пару месяцев. Такую информацию озвучил в телеэфире директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян.
«Примерно 15-20% из числа переболевших теряют антитела. Иммунная система отреагировала небольшим уровнем антител и через месяц-два от этих антител не осталось и следа», — цитирует Тотоляна ТАСС.
Ранее, как сообщал 5-tv.ru, ученые из США и Канады обнародовали результаты исследований, которые показали, что антитела к COVID-19 остаются в организме как минимум три месяца после болезни. Сколько держится иммунитет после вакцинирования зарегистрированными российскими препаратами «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», пока неизвестно.
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