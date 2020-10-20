Подозреваемый в измене Павел Воля встал на колени перед Утяшевой

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Оксана Тарасова
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Уже неделю в сети бушуют слухи о неверности юмориста, подтверждаемые снимками молодой девушки, якобы проводившей с ним время в кафе.

Подозреваемый в измене Павел Воля встал на колени перед Утяшевой

Фото: ТАСС / Бобылев Сергей

Во время гастролей Ляйсан Утяшевой с авторским шоу ее муж Павел Воля сопровождал гимнастку. После одного из выступлений он вышел на сцену и под овации зала вручил возлюбленной букет алых роз, пишет «Дни.ру». На фоне слухов о неверности Воли многие восприняли это как жест раскаяния и просьбу простить его. Впрочем, Ляйсан, похоже, сплетням не верит — она была счастлива и очень рада сюрпризу. После зрители наблюдали милую сцену, когда она искала и звала мужа, а он в это время снимал ее на телефон из-за кулис. Павел любит изображать классического «каблука», высмеивая этот образ.

Юморист Павел Воля изменяет Ляйсан Утяшевой — в эти слухи поклонникам пары сложно поверить, ведь на публике супруги демонстрируют нежные чувства и привязанность. Тем не менее в сети появились фотографии, заставившие фанатов сомневаться в искренности Воли. Стало популярным мнение, что артист проводит время в компании 16-летней Дарьи Ивановой, якобы оказывающей эскорт-услуги.

Соцсети

Коллега Павла Гарик Мартиросян, комментируя эту информацию заявил, что если бы в семье звезд и был разлад, он как друг знал бы об этом. В снимки в сети — чья-то работа в фоторедакторе. А популярный блогер Лена Миро наоборот, посчитала, что хоть доказательства и косвенные, появились они неслучайно.

Ранее 5-tv.ru публиковал мнение таролога и экстрасенса Марианны Абравитовой о том, есть ли будущее у пары Утяшевой и Воли.

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